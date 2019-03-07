«المعهد المصرفي» يطلق 3 شهادات في التكنولوجيا المالية والبلوك تشين وتحليل البيانات

المصدر: دبي- وام

وقّع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية مذكرة تفاهم استراتيجية مع أكاديمية «ووتر هاوس كوبرز» التي تركز على تحسين معارف ومهارات المهنيين العاملين في قطاع التمويل والأعمال.

وتنص المذكرة على تدشين ثلاث دورات تدريبية جديدة قصيرة المدى لشهادات مهنية متخصصة في كل من التكنولوجيا المالية والبلوك تشين وتحليل البيانات، وذلك تماشياً مع استراتيجية المعهد للعام 2019 بتخصيص 27 % من برامجه التدريبية لـ «الذكاء الاصطناعي»، وقطاع التكنولوجيا المالية بهدف تأهيل ومواكبة العاملين بالقطاع المصرفي.

وقّع المذكرة جمال الجسمي المدير العام للمعهد، وأماندا لاين من أكاديمية «برايس ووترهاوس كوبرز» - الشرق الأوسط.

وستقوم أكاديمية «برايس ووترهاوس كوبرز» في الشرق الأوسط بإعداد المحتوى التعليمي لبرامج الشهادات الثلاث وتقديمه بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية. وسيحصل المرشحون الناجحون على شهاداتهم بعد إتمام حضور المحاضرات المكثفة، والدراسة التحضيرية للدورات ودراسات الحالة المقدمة بعد الدورات، ومن ثم تقديم الامتحانات بحسب التخصصات.

وذكر جمال الجسمي، أن المعهد يمضي قدماً في بناء كوادر مصرفية ومالية وطنية متخصصة تواكب الثورة التكنولوجية، التي طرأت على القطاع المصرفي.