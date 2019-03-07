مليار دولار زيادة في أصول «نت تري كابيتال» المدارة

المصدر: المنامة - البيان

أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أمس عن نمو قيمة الأصول المُدارة لدى شركة «نت تري كابيتال مانجمنت»، أحد مديري الاستثمارات البديلة المُسجلين في منصة إنفستكورب لشراكات صناديق التحوّط، إلى مليار دولار. وكانت إنفستكورب قد أبرمت شراكتها الاستراتيجية مع شركة «نت تري» في أواخر العام 2015.

وقال ليونيل إردلي، رئيس الاستثمارات لدى وحدة «الاستثمارات المولّدة للعوائد المُطلقة» التابعة لإنفستكورب:

«نتوجه بالتهنئة إلى فريق العمل في شركة نت تري على هذا الإنجاز الكبير، منذ أن التقينا جيد نوسباوم وفريق عمل الشركة في عام 2015 ونحن على ثقة تامة بهذه الشركة الناجحة والإمكانات التي تحملها، سواء كان نهجها الشامل والمتنوع في إدارة رؤوس الأموال، أو تركيزها على تنفيذ الأبحاث الأساسية ومحفظتها الاستثمارية، بالإضافة إلى خبراتها الطويلة في إدارة المحافظ الاستثمارية وفرق العمل».

وأطلقت إنفستكورب منصّة شراكات صناديق التحوّط في عام 2004، وكانت آنذاك واحدة من المبادرات الأولى من نوعها في مجال إدارة الأصول البديلة. وتوفر هذه المنصة، التي تعمل تحت إشراف وحدة حلول الاستثمارات البديلة التابعة لإنفستكورب.