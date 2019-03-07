الأجانب والمؤسسات يعززون مشترياتهم في الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عزز الأجانب والمحافظ الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية خلال تداولات أمس، على الرغم من تراجع المؤشرات الرئيسية بضغوط من الأسهم القيادية، بعد سلسلة مكاسب متتالية صعدت بها لمستويات قياسية.

وانخفض سوق أبوظبي بنسبة 2.17% عند مستوى 4977.18 نقطة بضغط رئيسي من تراجع «أبوظبي الأول» بعد نهاية الحق في التوزيعات النقدية، فيما تراجع سوق دبي بنحو 0.4% إلى مستوى 2626.13 نقطة مع انخفاض أسهم العقار والاستثمار والبنوك.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 266.3 مليون درهم، منها 127 مليون درهم في دبي، و139.3 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 122.3 مليون سهم، موزعة بواقع 87 مليون سهم في دبي، و35.3 مليون سهم في أبوظبي، وذلك من خلال 3542 صفقة.

سوق دبي

تراجع سوق دبي مع انخفض قطاع العقار بنسبة 0.5% مع انخفاض «إعمار العقارية» 0.2% و«الاتحاد العقارية» 2.36%، و«ديار» 2.75%، و«داماك» 2.07%، كما تراجع قطاع البنوك 0.34% بضغط انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 1.05%، رغم ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.38%.

ونزل قطاع الاستثمار بنسبة 1.46%، مع هبوط «دبي للاستثمار» 1.54% و«سوق دبي المالي» 1.35%، و«شعاع كابيتال» 1%، بينما في المقابل، ارتفع قطاع النقل 0.11% مستمداً الدعم من صعود «أرامكس» 0.23%، و«الخليج للملاحة» 0.38%، رغم هبوط «العربية للطيران» 0.11%.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 41.78 مليون درهم ليغلق عند 4.89 دراهم، تلاه سهم جي إف إتش بسيولة بقيمة 18 مليون درهم، وتراجع بنسبة 1.54% ليغلق عند 0.96 درهم، ثم سهم إعمار مولز بسيولة 11.3 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 1.7 درهم.

وكان سهم دار التكافل الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.46% مغلقاً عند 0.59 درهم، فيما كان سهم أمانات، الأكثر هبوطاً بنسبة 4% إلى 0.96 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق العاصمة، تراجع قطاع البنوك بنسبة 3.57% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 5.2%، وذلك بعدما استحق مالكو أسهم البنك المشترين بتاريخ أمس الأول لتوزيعات الأرباح النقدية البالغة 74 فلساً للسهم الواحد، بينما ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.21%، و«الاتحاد الوطني» 1.11%، بعد الإعلان عن مواعيد نفاذ الاندماج.

وانخفض قطاع العقار هامشياً بنسبة 0.06% بعد هبوط «إشراق» 1.13%، في مقابل ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.43%، فيما استقر «الدار» دون تغيير. بينما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.24% بعد ارتفاع «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الطاقة 1.05% نتيجة ارتفاع «دانة غاز» 1.41% و«أدنوك للتوزيع» 0.91%، و«طاقة» 0.11%.

وتصدر أبوظبي الأول النشاط مستقطباً سيولة بنحو 32.65 مليون درهم، ليغلق عند 14.22 درهماً، تلاه سهم اتصالات بسيولة بقيمة 31.47 مليون درهم، وأقفل عند 16.88 درهماً، ثم سهم بنك الاتحاد الوطني، بتداولات 26.7 مليون درهم، مغلقاً عند 5.48 دراهم. وكان سهم أركان، الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.71% ليغلق عند 0.5 درهم، فيما كان أبوظبي الأول الأكثر تراجعاً.

أجانب ومؤسسات

اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 33.67 مليون درهم، منها 30 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و3.67 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 33.67 مليون درهم، موزعة بواقع 5.18 ملايين درهم محصلة بيع العرب، و28.48 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية حيث واصلت الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 20 مليون درهم، فيما اتجهوا نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 1.56 مليون درهم، على العكس اتجه الأفراد نحو البيع في دبي بصافي استثمار 20 مليون درهم، فيما مالوا نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 1.56 مليون درهم.

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إفصاحات



«أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» يصعدان بعد تحديد مواعيد الدمج

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