وزارة المالية تحتفل بالذكرى الثلاثين على أولى اتفاقيات الازدواج الضريبي

المصدر: دبي - البيان

تحتفل وزارة المالية في الحادي عشر من مارس الجاري بمرور ثلاثين عاماً على توقيع أولى اتفاقيات الازدواج الضريبي لحماية وتشجيع الاستثمار في حفل برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وبحضور قيادات حكومية رفيعة المستوى والشركاء الاستراتيجيين المحليين والإقليميين والدوليين للوزارة للاحتفاء بثلاثة عقود من العمل الدؤوب في هذا المجال وانعكاسات ذلك على اقتصاد الإمارات التنافسي، وما كان له من دور بالغ الأهمية في نمو كبرى المؤسسات في الدول.

وأدركت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وبفضل رؤيتها الاستشرافية أهمية إزالة الازدواج الضريبي لتعزيز المناخ الاستثماري، حيث تمنح هذه الاتفاقيات الحماية الكاملة للمستثمرين من الازدواج الضريبي. واستفادت وزارة المالية من التشريعات التي تبنتها بعض الدول لتخفيف الأعباء الضريبية على استثمارات الدولة في الخارج.

ومن هنا، التزمت وزارة المالية بتخفيف الأعباء الضريبية على القطاعين العام والخاص والناقلات الجوية الوطنية، عبر تقوية الإطار التنظيمي والتشريعي، وتنمية أطر التعاون والشراكة مع جميع دول العالم، لتوحيد أسس المعاملة.