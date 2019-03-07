جامعة نيويورك أبوظبي تفوز بمسابقة معهد المحللين الماليين

المصدر: دبي - البيان

فاز طلاب جامعة نيويورك أبوظبي بمسابقة معهد المحللين الماليين المعتمدين لتحدي البحوث لعام 2018-2019 في الإمارات العربية المتحدة في منافسة قوية استضافتها جمعية المحليين الماليين المعتمدين في الإمارات؛ الجمعية المحلية الممثلة لخبراء الاستثمار في الدولة.

قدمت الفرق المشاركة تقريرًا بحثيًا يتعلق بالأداء المالي لبنك دبي الإسلامي خضعت بعد ذلك لتقييم جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات وعدد من كبار الخبراء والمختصين في القطاع استناداً إلى الدقة والأفكار والآراء والتحليل المتقن.

منافسة

سيتنافس فريق جامعة نيويورك أبوظبي مع الفرق المتأهلة الأخرى من جامعات من حول العالم وذلك ضمن نهائيات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي ستقام في مدينة زيورخ في سويسرا بين 10 و11 أبريل 2019.

ثم سيتأهل الفريق الفائز للمشاركة في التصفيات العالمية التي ستقام في نيويورك، الولايات المتحدة، في 25 أبريل. وشهدت المسابقة هذا العام تنافس أربع جامعات هي: الجامعة الأمريكية في دبي وجامعة ميدلسيكس دبي وجامعة نيويورك أبوظبي وجامعة الشارقة.

إعداد

وقال عامر خانصاحب، المحلل المالي المعتمد ورئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات : «نود تهنئة جامعة نيويورك أبوظبي وجميع الجامعات الأخرى المشاركة في مسابقة هذا العام في إطار سعينا الدائم لإعداد خبراء الاستثمار الواعدين في الإمارات العربية المتحدة وتسليحهم بأفضل الممارسات في مجال أبحاث الأسهم.

فمع استمرار نمو الأسواق المالية والقطاع المالي في الدولة، ستواصل الإمارات العربية المتحدة، التي تعد مركزاً استثمارياً دولياً وعاصمة إقليمية للأعمال، استقطاب المؤسسات المالية الإقليمية والدولية إليها. وبينما تواصل كل من دبي وأبوظبي نموهما كمركزين ماليين دوليين، لا بد من رفد القطاع بالخبراء المستعدين للمساهمة في تقدم القطاع المالي في نواحٍ حيوية مثل أبحاث الأسهم».