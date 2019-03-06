«أبوظبي التجاري» يبحث الاندماج والسندات

المصدر: أبوظبي - البيان

تبحث الجمعية العمومية لبنك أبوظبي التجاري 21 الجاري الموافقة على الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني بطريقة الضم من خلال إصدار 0.5966 سهم من أسهم «التجاري» مقابل كل سهم من أسهم «الاتحاد».

كما تناقش الجمعية الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للبنك من 5.198 مليارات درهم إلى 6.839 مليارات ويخضع ذلك للشروط والأحكام الخاصة بعملية الاندماج واعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج،

كما تناقش الجمعية العمومية الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 46%على المساهمين عن 2018 من رأس المال وبقيمة إجمالية 2.39 مليار درهم. وتبحث الجمعية أيضاً بيع سندات بقيمة مليار دولار من أجل رفع قيمة رأس المال من الطبقة الأولى، وفق ما جاء في بيان نقلت عنه بلومبرغ.