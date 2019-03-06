استثمارات عالمية تتحوّل إلى أسهم دبي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال تقرير لوكالة بلومبرغ أمس إن المستثمرين المطلعين على الأسواق في الخليج يقولون إن دبي تنعم بمكاسب أكبر على المستوى الخليجي تفوق في جاذبيتها أسهم دول أخرى في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن جيمس جونستون، الرئيس المشارك للأسواق الناشئة والحدودية في شركة الاستثمار «آر دبليو سي بارتنرز» ومقرها لندن، التي تشرف على إدارة 15 مليار دولار قوله «انتهزنا هذه الفرصة لخفض بعض الأسواق وإعادة توجيهها إلى الإمارات، حيث إن أسعار الأسهم العقارية مغرية وجذابة»، مؤكداً احتفاظ شركته بأسهم إعمار للتطوير التي تتمتع بعائد تدفق نقدي قوي مكون من خانتين.

وشدد جونستون على أهمية دبي الاستراتيجية بقوله إن الإمارة تقع في جزء مهم للغاية من العالم من حيث كونها مركزاً ونقطة انطلاق للشركات لمواصلة توسعها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويرى أن قصة دبي كمركز للأعمال ومقصد سياحي تبدو قوية للغاية، متوقعاً أن تدر أسهم العقارات نحو 14٪ من توزيعات الأرباح هذا العام.

وكان محللو «مورغان ستانلي» مارينا زافولوك، ريجيان ياماناري وكاثرين كاربنتر أوصوا بترقية مزدوجة لأسهم الإمارات إلى درجة «قوي» في تقرير في فبراير، مستشهدين بعلامات على تحسن جوهري محتمل في قطاع العقارات وزخم مستمر في القطاع المالي.

واستشهد المحللون بأن نتائج الربع الرابع من العام لشركة إعمار العقارية كانت أفضل من المتوقع بكثير، مدفوعة بصعود كبير في «إعمار للتطوير»، وهي علامة مبكرة على تحسن أساسي محتمل.