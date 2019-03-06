انخفاض أسواق الأسهم وسط ترقب توزيعات باقي الشركات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تحركت أسواق الأسهم المحلية بشكل عرضي في ختام جلسة أمس وسط حالة ترقب سيطرت على معنويات المستثمرين انتظاراً لإفصاح باقي الشركات عن توزيعاتها النقدية وهو ما انخفضت مع السيولة إلى ما دون 250 مليون درهم، وسط تباين في توجهات المؤسسات بالسوقين.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.25% إلى مستوى 2636.8 نقطة مع تراجع أسهم العقار والاستثمار والسلع والاتصالات، فيما نزل سوق أبوظبي بنسبة 0.28% عند مستوى 5087.33 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والاتصالات والطاقة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 238 مليون درهم، منها 135.87 مليون درهم في دبي، و102.2 مليون في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 138.76 مليون سهم، توزعت بواقع 105 ملايين سهم في دبي، و33.76 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 3714 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.87% بضغط هبوط إعمار العقارية 0.41% وإعمار للتطوير 3.05% وإعمار مولز 2.86% وأرابتك 1.36%، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.61% متأثراً بانخفاض سهم دبي للاستثمار 0.76% وسوق دبي المالي 0.24%.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.12% مدعوماً بصعود بنك المشرق 6.67%، في وقت استقر فيه أداء سهمي دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني وارتفع قطاع النقل كذلك بنسبة طفيفة 0.08% مستفيداً من ارتفاع «العربية للطيران» 0.21% واستقرار كل من أرامكس والخليج للملاحة.

وتصدر سهم «جي إف إتش» التداولات في دبي بسيولة 31.78 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.77% مغلقاً عند 0.975 درهم، تلاه سهم إعمار العقارية بتداولات بقيمة 19.75 مليون درهم، ليغلق عند 4.9 دراهم، ثم سهم دبي الإسلامي بسيولة بقيمة 16.46 مليون درهم، مغلقاً عند 5.21 دراهم.

وكان سهم الاستشارات المالية الدولية الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.59% إلى 0.32 درهم، فيما كان سهم أريج على رأس الخاسرين مع انخفاضه بنسبة 7.63% إلى 1.21 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.44% مع نزول سهم أبوظبي الأول 0.66%، كما هبط قطاع الاتصالات 0.24% مع نزول اتصالات بالنسبة ذاتها.

وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.58% تحت تأثير انخفاض أدنوك للتوزيع 1.35% وطاقة 1.16%، مع استقرار سهم دانة غاز، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.21% مدعوماً بسهم إشراق بنسبة 2.07% ورأس الخيمة العقارية 0.65%، فيما استقر سهم الدار من دون تغيير.

وتصدر سهم اتصالات النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 27.35 مليون درهم، ليغلق عند 16.84 درهماً، تلاه سهم أبوظبي الأول بسيولة بقيمة 24.4 مليون درهم، ليغلق عند 15 درهماً، ثم سهم أبوظبي الإسلامي بسيولة 10 ملايين درهم ليغلق مرتفعاً 1.11% عند 4.56 دراهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي، سهم أبوظبي لبناء السفن مرتفعاً بالحد الأعلى المسموح به البالغ 15% ليغلق عند 1.15 درهم، فيما كان سهم أركان الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.4% مغلقاً عند 0.47 درهم.

الأجانب والمؤسسات

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 14.6 مليون درهم، منها 2.75 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و3.65 ملايين درهم محصلة شراء العرب، و8.21 ملايين درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 14.6 مليون درهم.

وتباين أداء المؤسسات المحافظ الاستثمارية حيث واصلت عملياتها الشرائية في سوق دبي، بصافي استثمار 6.65 ملايين درهم، بينما اتجهت نحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار بلغ 16.2 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 16.2 مليون درهم، وإلى البيع بدبي بصافي استثمار 6.65 ملايين درهم.

إرشادات

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من سعي بعض المضاربين لاستغلال وسائل الإعلام في توجيه السوق لمصلحتهم الخاصة عبر تقديم توقعات لأسعار الأسهم دون الاستناد إلى تحليلات مالية موضوعية، لا تعتمد على توقعات مذاعة أو منشورة ما لم تدعمها آراء لمحللين محايدين مشهود لهم بالنزاهة ومعتمدين لدى الهيئة.

إفصاحات

تعقد شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة اجتماع الجمعية العمومية في 26 مارس لاعتماد البيانات المالية السنوية لعام 2018، وتوزيع 22% من القيمة الاسمية للسهم عن النصف الثاني من العام.

وافقت الجمعية العمومية لشركة أورينت للتأمين على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 20% من رأس المال نقداً ومقدارها 100 مليون درهم عن العام الماضي.

وجه بنك الإمارات للاستثمار دعوة للمساهمين لحضور الجمعية العمومية في 20 مارس، والتي ستناقش مقترح عدم توزيع أرباح، واعتماد النتائج السنوية.

ناقش مجلس إدارة شركة ماركة الاثنين الماضي خطة إعادة الهيكلة وأمور روتينية وقضايا داخلية للشركة.