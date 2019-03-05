«هوم بيزنس»: استمرار الأداء القوي للبنوك الإماراتية في 2019

المصدر: دبي - البيان

قالت مجلة «هوم بيزنس» إن المصرفيين في الإمارات لا بد أن يشعروا بالسعادة؛ لأن البنوك الإماراتية مستمرة في تسجيل أداء قوي رغم تباين معدلات الأداء الاقتصادي في السنوات الماضية.

وأشارت المجلة الاقتصادية البريطانية إلى أن بنوك الإمارات بصحة جيدة بكل المعايير والمقاييس من حيث الأرباح وجودة رأس المال والسيولة.

وأضافت المجلة أن هذا الأداء يعتبر أمراً هاماً؛ لأن فرص النمو للبنوك في الإمارات ربما تكون أقل مما كانت عليه، على الأقل على المدى القريب، بسبب ارتفاع عدد البنوك وشدة المنافسة.

وتقول غالبية التوقعات إن الإمارات ستحقق نمواً اقتصادياً بنسبة 2.5% إلى 3% في العام الجاري، وهو معدل أقل قليلاً مما كان عليه في أوقات الذروة.