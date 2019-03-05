الأسهم تتماسك أمام ضغوط جني الأرباح

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تماسكت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس أمام عمليات جني أرباح استهدفت أسهم العقار، في وقت ظلت السيولة تراوح مكانها مع بقائها دون 350 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.04% عند مستوى 2643.51 نقطة مع صعود أسهم البنوك والنقل والاتصالات، فيما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.37% إلى مستوى 5101.52 نقطة مع انخفاض أسهم البنوك والاتصالات والعقار والطاقة والسلع.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 320 مليون درهم، منها 162.2 مليون درهم في دبي، و157.5 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 152 مليون سهم، موزعة بواقع 95.6 مليون سهم في دبي، و56.4 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 3562 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.25% مع ارتفاع سهم بنك المشرق 5.34% ومصرف عجمان 1.88%، فيما استقر سهما دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني من دون تغيير يذكر.

وارتفع قطاع النقل بنسبة 0.32% مع صعود أرامكس 1.18%، فيما انخفض العربية للطيران 0.74% والخليج للملاحة 0.51%، وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 0.37% بعد انخفاض سهم سوق دبي المالي 1.92% مع استقرار سهم دبي للاستثمار، وارتفاع شعاع كابيتال 1%.

وانخفض قطاع العقار بنسبة 0.12% مع تراجع سهم إعمار للتطوير 0.76% وإعمار مولز 1.69% والاتحاد العقارية 1.04% وداماك 0.68% وديار 0.28%، فيما تقلصت خسائر القطاع بدعم صعود إعمار العقارية 0.41% وأرابتك 0.92%.

وتصدر سهم أرابتك التداولات في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 36.8 مليون درهم ليغلق 2.2 درهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بتداولات بقيمة 32.56 مليون درهم، ليقفل عند 5.23 دراهم، ثم سهم إعمار العقارية بسيولة بقيمة 24.5 مليون درهم، ليصل إلى 4.92 دراهم، وسجل سهم بنك المشرق أكبر نسبة صعود بنحو 5.34% إلى 75 درهماً، فيما كان سهم الإثمار القابضة في مقدمة المتراجعين بنسبة 4.04% إلى 0.28 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.34% مع تراجع سهم أبوظبي الأول 0.4% والاتحاد الوطني 0.55%، وهبط قطاع الطاقة أيضاً بنسبة 1.38% مع هبوط سهم دانة غاز 2.41% وطاقة 1.04%.

ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.35% على أثر هبوط سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، كما نزل قطاع العقار بنسبة 0.55% بعد نزول سهم الدار 0.56% وإشراق 1.36%.

وتصدر سهم اتصالات التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 28.18 مليون درهم، ليقفل عند 16.88 درهماً، تلاه سهم أبوظبي الأول بتداولات بلغت 26.47 مليون درهم، ليغلق عند 15.1 درهماً، ثم سهم أبوظبي التجاري بسيولة بلغت 20 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 9.4 دراهم. وكان سهم أركان الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.16% مغلقاً عند 0.5 درهم، وكان سهم رأس الخيمة للدواجن الأكثر تراجعاً نسبة 7.89% إلى 1.75 درهم.

الأجانب والمؤسسات

ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 14.58 مليون درهم، منها 1.63 مليون درهم محصلة بيع العرب، و3.6 ملايين درهم محصلة بيع الخليجيين، و9.34 ملايين درهم محصلة بيع الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 14.58 مليون درهم.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث اتجهت نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 13.7 مليون درهم، بينما اتجهت نحو البيع في سوق أبوظبي بصافي استثمار 12.94 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 12.94 مليون درهم، ومالوا نحو البيع في دبي بصافي استثمار 13.7 مليون درهم.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة الحصول على كشف حساب تفصيلي ربع سنوي من شركة الوساطة التي يتعاملون معها حال شعورهم بوجود حركة على الحساب خلال تلك الفترة، مع المواظبة على طلب كشف حساب تفصيلي أو بيان بالأرصدة.

إفصاحات

دعا مجلس إدارة شركة العربية للطيران المساهمين لحضور الجمعية العمومية، الأحد المقبل، لاعتماد البيانات المالية السنوية لعام 2018، وتعيين مطر البلوشي كعضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل عارف نفقي.

تعقد شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية اجتماع الجمعية العمومية في 19 مارس الجاري لاعتماد نتائج الأعمال عن العام الماضي، والموافقة على نقل ملكية أصول موجودات مصنع المياه إلى شركة جبال غلفا بموجب اتفاقية بيع وشراء إلى الشركة .

أعلنت شركة عُمان للتأمين فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة حتى 14 مارس.

تعقد شركة الإثمار القابضة المدرجة في بورصتي دبي والبحرين اجتماع الجمعية العمومية العادية 25 مارس الجاري لاعتماد تقرير مجلس الإدارة ونتائج الأعمال عن عام 2018.

أعلنت شركة عمان والإمارات للاستثمارات القابضة، أن مجلس إدارتها لم يوافق على البيانات المالية المدققة لعام 2018، حيث إن المدققين أكدوا أن هذه البيانات لا تزال في مرحلة مراجعة وبالتالي تم تأجيلها.