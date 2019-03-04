أسهم دبي تستعيد مسارها الصاعد والبنوك تضغط على سوق أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس حيث استعاد سوق دبي مساره الصاعد مدعوماً بحراك إيجابي على الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاستثمار، فيما هبط سوق أبوظبي مدفوعاً بعمليات جني أرباح استهدفت أسهم البنوك. وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.25% إلى مستوى 2642.34 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والتأمين، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.34% ليغلق عند 5120.41 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والاستثمار والطاقة والصناعة والخدمات.

وهبطت السيولة الكلية إلى 210.7 ملايين درهم، منها 108 ملايين في دبي، و102.7 مليون درهم بأبوظبي، وجرى تداول 131 مليوناً، موزعة بواقع 85 مليون سهم في دبي، و46 مليون سهم في أبوظبي، وذلك من خلال 1609 صفقات.

سوق دبي

وعزز مكاسب سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.92% مع صعود إعمار للتطوير 1.54% وإعمار مولز 1.71% وأرابتك 0.93% وداماك 5.8%، كما زاد الاستثمار بنسبة 1.39% بدعم من سهم دبي للاستثمار مع ارتفاعه 2.34%. كما ارتفع قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.02% بعد ارتفاع سهم دبي الإسلامي 0.19% فيما استقر الإمارات دبي الوطني دون تغيير. في المقابل، انخفض قطاع النقل 2.05% نتيجة انخفاض سهم العربية للطيران 0.84% وأرامكس 3.19%.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 26.5 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 4.9 دراهم، تلاه سهم جي إف إتش بسيولة بقيمة 16.67 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.05% إلى 0.695 درهم، ثم سهم دبي للاستثمار بتداولات 13.35 مليون درهم، وارتفع بنسبة 2.34% إلى 1.31 درهم. وتصدر سهم داماك الرابحين في دبي مرتفعاً بنسبة 5.8% ليغلق عند 1.46 درهم، فيما كان سهم الاستشارات المالية الدولية الأكثر تراجعاً بنسبة 9.6% إلى 0.29 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، نزل قطاع البنوك بنسبة 0.41% مع تراجع سهم أبوظبي الأول 0.26% وأبوظبي التجاري 1.36% والاتحاد الوطني 1.97%، فيما هبط قطاع الطاقة بنسبة 1.86% مع انخفاض سهم دانة غاز 2.9% وأدنوك للتوزيع 0.9%.

في المقابل، ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.43% . هذا وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.36% مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة نفسها. وكان سهم الشارقة للإسمنت الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.26% ليغلق عند 0.9 درهم، فيما سجل سهم أسمنت رأس الخيمة أكبر نسبة تراجع بنحو 9.87% إلى 0.71 درهم.

وتصدر اتصالات النشاط في سوق العاصمة بسيولة بلغت 24.3 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.36% ليغلق عند 16.94 درهما، تلاه سهم أبوظبي التجاري مستقطباً 17 مليون درهم، ونزل بنسبة 1.36% إلى 9.4 دراهم، ثم سهم دانة غاز بسيولة بـ14.67 مليون درهم، وانخفض بنسبة 2.9% مغلقاً عند 0.87 درهم.

الأجانب والمؤسسات

مال المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 5 ملايين درهم، منها 3.7 ملايين محصلة شراء العرب، و244 ألف درهم فقط محصلة شراء الأجانب، ومليون درهم محصلة شراء المواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار 5 ملايين.

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار 15.1 مليون درهم، موزعة بواقع 10.4 ملايين محصلة بيع في سوق دبي، و4.74 ملايين محصلة بيع في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 15.1 مليون درهم محصلة شراء، موزعة بواقع 10.4 ملايين درهم محصلة شراء في دبي، و4.74 ملايين درهم محصلة شراء في أبوظبي.

إفصاحات

اعتمد مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال تعديلات على محاور خطة إعادة الهيكلة، كما أقر تعديلات في جدول اجتماع الجمعية العمومية القادم على أن يتم تحديد موعدها بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

وافق المصرف الإمارات المركزي على قيام مصرف عجمان بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3.5% بدلاً من 4% والتي سبق إعلانها بجدول أعمال الجمعية العمومية وسيتم طرحها خلال اجتماعها القادم، كما سينعقد مجلس إدارة المصرف الخميس لمناقشة الأعمال الاعتيادية.

اتفق مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات- تأمين على رفع مقترح للجمعية العمومية السنوية للنظر في توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من رأس المال، وعلى تحديد موعد تلك العمومية ليكون 25 مارس شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

أوصى مجلس إدارة مجموعة «أغذية» بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال أو ما يعادل 15 فلساً للسهم الواحد وذلك عن العام 2018.

يعقد «بنك رأس الخيمة الوطني» اجتماع الجمعية العمومية في 20 مارس للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بإجمالي 502.87 مليون درهم ما يعادل 30% من رأس المال أو ما قيمته 30 فلساً للسهم عن 2018.

دعا «البنك العربي المتحد» مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 25 مارس الجاري للنظر في الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح سواء نقدية أو أسهم منحة عن العام 2018.

اقترح مجلس إدارة شركة «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال عن 2018.

تعقد شركة «الإمارات للتأمين» في 26 مارس اجتماع الجمعية العمومية للنظر في توزيع أرباح نقدية تعادل 55 فلساً للسهم الواحد بقيمة إجمالية 82.5 مليون درهم عن 2018.