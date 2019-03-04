8200 مؤسسة استثمارية مسجلة في «سوق أبوظبي»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

شارك سوق أبوظبي للأوراق المالية، في فعاليات منتدى HSBC للأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 2019، والذي نظمه HSBC في فندق العنوان بدبي يومي 27 و28 فبراير الماضي.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في السوق خلال العام 2018 ما يقارب 2 مليار درهم أي بزيادة نحو 10.5% عن العام الذي سبقه وعلى نفس الصعيد ارتفع صافي الاستثمار المؤسسي في السوق خلال العام 2018 بنسبة تزيد على 8% عن العام 2017 ليصل إلى نحو 2 مليار درهم. كما بلغ عدد المؤسسات الاستثمارية المسجلة في السوق مع نهاية العام الماضي 8208 منها 6170 مؤسسة أجنبية أي ما يقارب نحو 75% من المؤسسات الاستثمارية المسجلة في السوق.

وقال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي للسوق بالإنابة، إن السوق حريص على التواصل المستمر مع مختلف الجهات والمؤسسات المالية الفاعلة عالمياً بهدف اطلاع هذه المؤسسات على المناخ الاستثماري المستقر وبيئة الأعمال الشفافة التي تتميز بها إمارة أبوظبي والترويج للفرص الاستثمارية المتعددة التي يوفرها السوق للمؤسسات المالية الباحثة عن استثمارات آمنة ومربحة.