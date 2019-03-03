1617 حساباً جديداً في «سوق دبي» خلال شهرين

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي نحو 1617 حساباً جديداً خلال الشهرين الماضيين مقارنة بنحو 1905 حسابات جديدة خلال الفترة نفسها من العام 2018.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، بلغ عدد الحسابات الجديدة التي أضافتها الشركات خلال شهر يناير الماضي نحو 880 حساباً، فيما وصل عدد الحسابات الجديدة خلال شهر فبراير لنحو 675 حساباً.

واستحوذت شركة «بيت الوساطة للأوراق المالية» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة خلال الشهر الماضي بواقع 210 حسابات، فيما جاءت «هيرميس» في المركز الثاني بعدد حسابات 62، ثم «أرقام سيكيوريتيز» بنحو 58 حساباً، تلاها «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 57 حساباً. ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي وعددها حالياً 37 شركة أكثر من 210.5 آلاف صفقة الشهرين الماضيين من خلال التداول على 10.74 مليارات سهم بقيمة 14.57 مليار درهم، وذلك في مقابل 296.11 ألف صفقة من خلال تداول 19.48 مليار سهم بقيمة 29.7 مليار درهم في الفترة نفسها من 2018.

وخلال الشهر الماضي، نفذت شركات الوساطة 102.38 ألف صفقة بعد تداول 7.45 مليارات سهم بقيمة 7.18 مليارات درهم، وذلك في مقابل 132.68 ألف صفقة بتداول 10.34 مليارات سهم بقيمة 17.2 مليار درهم في ديسمبر 2017.