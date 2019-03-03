74 % من تداولات سوق دبي لـ 10 شركات وساطة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

استحوذت 10 شركات وساطة من بين 37 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 74% أو ما يعادل 6.55 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في فبراير الماضي، البالغة نحو 8.84 مليارات درهم.

وتصدّرت «المجموعة المالية هيرميس» القائمة حيث بلغت حصتها نحو 1.43 مليار درهم ما يعادل 16.24%، وجاءت «أرقام سيكيورتيز» في المرتبة الثانية بنحو 1.23 مليار درهم بنسبة 13.9% من إجمالي قيم التداول في السوق.

ترتيب

وحلّت في المركز الثالث «الصفوة مباشر للخدمات المالية» بنحو 853.6 مليون درهم بنسبة 9.6%، تلتها «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بنحو 589.7 مليون درهم بنسبة 6.66%، ثم «الرمز كابيتال» بنحو 519.5 مليون درهم بنسبة 5.87%، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 508.4 ملايين درهم بنسبة 5.75%، ثم «الإمارات دبي الوطني المالية» بحصة 438.1 مليون درهم بنسبة 4.95% تلاها «جلوبال لتداول الأسهم والسندات» بنحو 330.58 مليون درهم بنسبة 3.74%.

وفى المركز التاسع جاءت «مينا كورب للخدمات المالية» بنحو 325.3 مليون درهم بنسبة 3.68%، ثم «المشرق للأوراق المالية» بنحو 310.5 ملايين درهم بنسبة 3.51%، ثم «المتكاملة للأوراق المالية» بنحو 261.7 مليون درهم بنسبة 2.96%، يتبعها «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بنحو 253.4 مليون درهم أو ما يعادل 2.86%، ثم «الاتحاد للوساطة» بحصة 2.23% تعادل 197.1 مليون درهم.

حصص

وبلغت حصة شركة «الإمارات الإسلامية للوساطة المالية» نحو 2.19% تعادل 193.8 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 175.3 مليون درهم بحصة 1.98%، و«بيت الوساطة للأوراق المالية» بنسبة 1.93% تعادل 171.13 مليون درهم، يتبعها «سيكو للوساطة» بحصة 1.84% أو 162.8 مليون درهم، و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 1.48% أو ما يعادل 131.04 مليون درهم و«إتش إس بي سي الشرق الأوسط» بحصة 1.36% تعادل 120.04 مليون درهم.

ووصلت حصة «الضمان للأوراق المالية» لنحو 1.1% بقيمة 97.4 مليون درهم، ثم «دار التمويل للأوراق المالية» بحصة 0.95% تعادل 83.7 مليون درهم، تلاها «دبي التجاري للخدمات المالية» بنحو 0.84% أو 74.4 مليون درهم، ثم «دبي الدولية للأوراق المالية» بنحو 74.4 مليون درهم أو 0.84%، ثم «الوثبة للأسهم والسندات» بنحو 0.79% أو 69.8 مليون درهم، و«مركز الساحل للأسهم» بحصة 0.66% تعادل 58.14 مليون درهم، و«الأنصاري للخدمات المالية» بحصة 0.64% أو 56.68 مليون درهم.

واستحوذت شركات على حصص أقل من 0.6% مثل «شروق للأسهم والسندات» و«الدار للأسهم والسندات» و«ورلد إنفستمنتس» و«بايونيرز للأوراق المالية» و«أوراق الإسلامية للأسهم» و«أموال للوساطة» و«البروج للأوراق المالية» و«الفجر للأوراق المالية» و«نعيم للأسهم» و«موارد للأوراق المالية».