شراء أجنبي ومؤسسي يعزز مكاسب الأسهم المحلية للأسبوع الثاني

واصلت الأسهم المحلية مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي مدعومة بمشتريات أجنبية ومؤسساتية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات جراء التوزيعات النقدية للشركات المدرجة.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.78% إلى مستوى 5137.81 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والاستثمار والطاقة والصناعة والخدمات، فيما زاد سوق دبي 0.08% ليغلق عند 2635.78 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار، في مقابل تراجع البنوك.

ووصلت سيولة الأسواق خلال الأسبوع إلى 2.34 مليار درهم، موزعة بواقع مليار درهم في أبوظبي، فيما استحوذ سوق دبي على نحو 60% من الإجمالي بواقع 1.34 مليار درهم في دبي، وجرى التداول على 1.16 مليار سهم، منها 285.3 مليون سهم في أبوظبي، و880.1 مليون سهم في دبي، وذلك من خلال 22.27 ألف صفقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 234 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 234 مليون درهم، منها 17.14 مليون درهم محصلة بيع العرب، و3.4 ملايين درهم محصلة بيع الخليجيين و213.3 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

سوق أبوظبي

عزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1% مدفوعاً بصعود أبوظبي الأول 1.6% والاتحاد الوطني 2.39%، في مقابل تراجع أبوظبي التجاري 2.66%. وصعد أيضاً قطاع الطاقة 3.56% مع ارتفاع دانة غاز 7.43%.

في المقابل، انخفض قطاع العقار 0.36% بضغط هبوط سهم الدار 0.56%، في حين ارتفع «إشراق» 0.69%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.87%. كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.71% مع تراجع سهم اتصالات بالنسبة نفسها.

وهيمن سهم أبوظبي الأول على التداولات الأسبوعية مستقطباً سيولة بقيمة 244.7 مليون درهم، ليغلق عند 15.2 درهماً.

وفى دبي، ارتفع قطاع العقار بنسبة 3.25% مدعوماً بالمكاسب القوية لسهم إعمار العقارية بنسبة 5.15% والاتحاد العقارية 1.84% وأرابتك 2.37% وداماك 5.3%. وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 4.16% نتيجة ارتفاع سهم دبي للاستثمار بنسبة 4.9% وسوق دبي المالي 1.82% وشعاع كابيتال 5.9%.