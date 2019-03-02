«دبي للذهب» تطلق عقدين جديدين للألمنيوم والزنك 22 مارس

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشف ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، أن البورصة ستطلق عقدين جديدين من عقود المعادن، هما عقد الألمنيوم الآجل وعقد الزنك الآجل، في 22 مارس الجاري.

وقال ميل في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، إن الإطلاق يأتي في إطار توسيع محفظة البورصة الحالية من عقود المعادن من خلال إطلاق منتجات إضافية للمعادن الأساسية، مضيفاً «سيكون حجم العقد الواحد 5 أطنان مترية، وسيتم تقويمه وتداوله وتسويته نقداً بالدولار الأمريكي، وستتولى مهمة مقاصة كلا العقدين شركة دبي لمقاصة السلع، المرخصة والمملوكة بالكامل للبورصة.

والمعترف بها كمزود لخدمات الطرف المقابل المركزي من بلد آخر من قبل الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق». وأكد أن الطرح الوشيك لهذين المنتجين الجديدين يؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه البورصة في تطوير سوق المشتقات الإقليمية، مما سيتيح للمستثمرين فرصةً لتخفيف المخاطر التي تنطوي عليها أسواق المعادن الأساسية.

وتوقع أن يجذب العقدان أيضاً مشاركين عبر سلسلة توريد المعادن الأساسية، من خلال تمكينهم من التحوط بكفاءة ضد تقلبات الأسعار. وأشار إلى أن البورصة تتحرى دائماً الفرص لإطلاق منتجات جديدة تلبي احتياجات المستثمرين.

لكن لا تتعجّل طرح أي منتج في السوق دون بذل العناية الواجبة، لافتاً إلى أن البورصة أجرت مؤخراً جولة بحثية مع الأعضاء تضمنت تحليلاً للبيانات وتقييماً للسوق مع الوقوف على آراء ومقترحات المستثمرين.