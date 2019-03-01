عمليات جني الأرباح على العقار تدفع الأسهم للهبوط

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تراجعت أسواق الأسهم في ظل عمليات جني الأرباح في ختام جلسة أمس، مع سعي المستثمرين لحصد المكاسب لا سيما على الأسهم القيادية، بعد سلسلة ارتفاعات متتالية صعدت بها لأعلى مستوياتها منذ عدة أشهر، فيما استمر الأجانب في عملياتهم الشرائية لاقتناص الفرص.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.5% أو ما يعادل 40 نقطة ليغلق عند 2635.78 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك، فيما نزل سوق أبوظبي بنحو طفيف، بلغت نسبته 0.28% ليصل إلى 5137.81 نقطة بضغط من أسهم العقار والاتصالات.

ووصلت السيولة الكلية إلى 523 مليون درهم موزعة بواقع 223.6 مليوناً في دبي و299.3 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 221.14 مليون سهم منها 141.6 مليوناً في دبي و79.4 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4446 صفقة.

سوق دبي

وجاء تراجع سوق دبي بضغط انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.67% مع هبوط «إعمار العقارية» 0.61% و«إعمار للتطوير» 4.65% و«داماك» 4.2% و«إعمار مولز» 3.8% و«أرابتك» 0.46% و«ديار» 0.28%، فيما ارتفع «الاتحاد العقارية» وحيداً بنحو 0.26%.

وهبط أيضاً قطاع البنوك 2.35% مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 4.23% و«دبي الإسلامي» 0.95%، كما نزل قطاع النقل بنحو 0.09% مع انخفاض «أرامكس» 0.23% في مقابل ارتفاع «العربية للطيران» 0.21%.

وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.37% مع صعود سهم «سوق دبي المالي» 1.08% و«شعاع كابيتال» 2.58%، فيما استقر سهم «دبي للاستثمار» من دون تغيير يذكر. وحقق سهم «دار التكافل» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 7.21% إلى 0.53 درهم، فيما كان «مجموعة السلام القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 0.36 درهم.

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً سيولة بنحو 71.14 مليون درهم ليغلق عند 4.9 دراهم متنازلاً عن أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر 2018، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة 30.68 مليوناً ليصل إلى 5.22 دراهم، تلاه سهم «أرامكس» بتداولات 15.5 مليون درهم ليقفل عند 4.39 دراهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع العقار بنسبة 2.63% مع هبوط «الدار» 3.26% و«رأس الخيمة العقارية» 1.54%، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.82% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.01% مع صعود «الاتحاد الوطني» 1.45% و«الشارقة الإسلامي» 1.69% و«رأس الخيمة الوطني» 1.18%، فيما استقر «أبوظبي الأول» دون تغيير، وتراجع «أبوظبي الإسلامي» 0.22%. وزاد قطاع الطاقة بنسبة 0.25% مع ارتفاع «دانة غاز» 0.67%.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 75.6 مليون درهم ليقفل مستقراً عند 15.2 درهماً، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بلغت 62.7 مليوناً إلى 9.53 دراهم، تلاه سهم «اتصالات» بسيولة 62 مليون درهم ليغلق عند 16.88 درهماً.

وكان سهم «طيران أبوظبي» الأكثر ارتفاعاً بـ 3.15% إلى 2.95 درهم، فيما سجل سهم «أبوظبي لمواد البناء» أكبر نسبة هبوط بنحو 9.09% إلى 0.4 درهم.

الأجانب والمؤسسات

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون العرب والأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 37.8 مليون درهم منها 22.18 مليوناً محصلة شراء الأجانب، و8.48 ملايين محصلة شراء العرب، و7.14 ملايين محصلة شراء الخليجيين، واتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 37.8 مليونا محصلة بيع.

ومالت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية أيضاً نحو الشراء بصافي استثمار 57.47 مليون درهم، منها 13 مليوناً محصلة شراء في دبي، و44.4 مليونا بأبوظبي، فيما اتجه الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 57.47 مليوناً توزعت بواقع 13 مليونا محصلة بيع في دبي و44.4 مليوناً بأبوظبي.

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انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.91% أو ما يعادل 29.77 نقطة ليغلق عند 3235.72 نقطة بعد التداول على 854.2 ألف سهم بقيمة 5.4 ملايين دولار من خلال 219 عملية.

إفصاحات

ـــ استكملت شركة الخليج للملاحة القابضة كافة الإجراءات لتحويل 100 مليون صك إلى أسهم، وذلك باسم المستثمر شركة واحة الزاوية للاستثمار ليصبح رأسمال الشركة المصرح به 1.01 مليار درهم موزعاً على 1.019 مليار سهم.

ـــ تناقش الجمعية العمومية لشركة الوطنية للتأمينات العامة في 26 مارس الجاري النتائج السنوية، وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% بما يعادل 22.49 مليون درهم.

ـــ أوصى مجلس الإدارة لشركة «أرامكس» بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 16.5%، ما يعادل 16.5 فلساً للسهم من رأس المال عن عام 2018.

ـــ يناقش مجلس إدارة شركة «اللاينس» للتأمين، الثلاثاء، مقترح التوزيعات السنوية، وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.

ـــ دعت مجموعة «جي إف إتش» المالية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية في 21 مارس لمناقشة كل ما يتعلق بالنتائج السنوية، وفي عدم اكتمال النصاب فسيكون الموعد الثاني 28 من الشهر ذاته.

ـــ أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، عقد اجتماع مجلس إدارتها ومناقشته نشاطات وأعمال الشركة.

ـــ يجتمع مجلس إدارة شركة أوتاد، الأربعاء المقبل، وذلك لمناقشة البيانات المالية عن العام الماضي.

ـــ تعقد شركة «المستثمر الوطني» اجتماع مجلس إدارتها في 6 مارس لمراجعة بعض اللوائح الداخلية، واستراتيجية وأعمال الشركة والتصديق عليها.

ـــ يجتمع مجلس إدارة شركة «أسمنت رأس الخيمة» في 7 مارس لمناقشة توزيع أرباح على المساهمين من عدمه، وذلك عن 2018، وتحديد موعد الجمعية العمومية.

ـــ ينظر مجلس إدارة شركة «الوثبة الوطنية للتأمين» في 5 مارس، مناقشة إجراءات مقترح إصدار سندات من قبل الشركة لغايات عرضها على الجمعية العمومية للشركة للموافقة عليها.

ـــ تعقد شركة «أبوظبي الوطنية للتكافل» اجتماع الجمعية العمومية في 19 مارس للنظر في مقترحات مجلس الإدارة، بشأن توزيع أرباح نقدية قدرها 20 مليون درهم بنسبة 20% من رأس المال المدفوع بواقع 20 فلساً للسهم عن 2018.