الذهب يهبط والدولار ينتعش

المصدر: لندن ـــ رويترز

استقرت أسعار الذهب أمس قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين الذي لامسته خلال الجلسة السابقة، مع تعويض الدولار خسائر بعد تصريحات حذرة من الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر نالت من آمال المستثمرين في إنهاء حرب الرسوم الجمركية مع الصين.

وخلال الجلسة كان السعر الفوري للذهب وعقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1318.31 دولاراً و1320.30 دولاراً للأوقية على الترتيب، بانخفاض 0.1%. وأبلغ لايتهايزر الكونجرس أن من السابق لأوانه التكهن بنتيجة محادثات التجارة الجارية مع بكين وأن الولايات المتحدة بحاجة للإبقاء على تهديد فرض الرسوم على السلع الصينية لسنوات حتى إذا أبرم الجانبان اتفاقاً.

وانتعش مؤشر الدولار، من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع.

وزاد البلاديوم 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1529.50 دولاراً، بعد تراجعه من ذروة 1565.09 دولاراً للأوقية التي سجلها في وقت سابق من الأسبوع.