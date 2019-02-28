إقبال قياسي على باكورة سندات «الإمارات للتنمية»

المصدر: دبي - رويترز

أظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات، أمس، أن مصرف الإمارات للتنمية، المملوك لحكومة الإمارات، حدد السعر الاسترشادي النهائي لإصدار سندات دولارية بقيمة 750 مليون دولار عند 98 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وبلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب في السندات غير المضمونة ذات الأولوية في السداد البالغ أجلها 5 سنوات، وهي باكورة الإصدارات الدولارية للمصرف، نحو 3.5 مليارات دولار في إقبال قياسي على السندات.

ويتولى الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد تنسيق الإصدار لمصرف الإمارات للتنمية، الحاصل على تصنيف ‭‭‭AA-‬‬‬ من «فيتش». وجرى تعديل تسعير الإصدار من سعر استرشادي سابق عند نحو 130 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.