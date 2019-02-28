شراكة بين سوق أبوظبي العالمي وهيئة الأوراق المالية الأسترالية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت سلطة التسجيل لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون بين الجهتين وتنظيم إجراءات تسجيل الشركات وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتوفير فرص الانتداب في كلتا السلطتين القضائيتين.

وقّع الاتفاقية كل من ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لسوق أبوظبي العالمي، وجيمس شيبتون، رئيس هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية.

وتنص الاتفاقية على تعاون سلطة التسجيل في السوق والهيئة لتحسين مستوى الأداء من خلال تبادل أفضل الممارسات والآراء حول أحدث التوجهات في القطاع. بيئة مبتكرة

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لسوق أبوظبي العالمي: «نسعى باستمرار إلى تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع الجهات الدولية الرائدة التي من شأنها دعم مكانة سوق أبوظبي العالمي بوصفه مركزاً مالياً دولياً، حيث إن هذه الشراكات ستساعدنا في توفير بيئة أعمال مبتكرة وعالمية لكل الشركات ورواد الأعمال، ومن هنا فإنه يسرنا الإعلان عن اتفاقيتنا مع هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية التي ستوجد تفاهماً مشتركاً في مجال الأطر التشريعية والإجرائية وأطر عمل تكنولوجيا المعلومات».

وقال جيمس شيبتون، رئيس هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية: «نحرص دوماً على رفع مستوى الكفاءة في العمل وتعزيز التعاون مع نظرائنا الدوليين، ويسرنا أن نعلن عن هذه الاتفاقية، وإننا نتطلع للعمل الوثيق مع السوق كوننا نؤمن بضرورة العمل المشترك لتلبية متطلبات الشركات العالمية وتنظيم تدفق الأموال بين الدول».