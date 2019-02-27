تداول العقود المستقبلية على «فوتسي السعودية» بناسداك دبي

المصدر: دبي - عمرو عادل

أطلقت ناسداك دبي، أمس، تداول العقود المستقبلية على مؤشر فوتسي السعودية لفوتسي راسل، المزود العالمي للمؤشرات، الذي يتتبع 46 شركة مدرجة في المملكة، وهي مصممة كأدوات استثمارية على المستويين الدولي والإقليمي بما في ذلك الصناديق التي تستخدم المؤشر مؤشراً معيارياً للاستثمار في الأسهم السعودية.

جاء ذلك خلال احتفالية قرع جرس الافتتاح في منصة ماركت سايت التابعة لناسداك دبي بمناسبة إصدار العقود المستقبلية على المؤشر.

وتمثل هذه الخطوة جزءاً من التوسع السريع الذي تشهده سوق ناسداك دبي لمشتقات الأسهم، والتي تشمل السعودية، حيث يُعد سوق أسهمها «تداول» الأكبر من حيث التداول في الشرق الأوسط. وقد أصدرت ناسداك دبي عقوداً مستقبليةً للأسهم المفردة في 12 شركة سعودية الشهر الماضي.

استراتيجية دبي

وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، إن إصدار العقود المستقبلية على مؤشر فوتسي راسل السعودي المعياري يعكس استراتيجية دبي في التعاون مع الجهات والمؤسسات الرائدة عالمياً للارتقاء بالأسواق المالية وأوجه التعاون بين الأسواق الإقليمية، مؤكداً التزام البورصة بزيادة الفرص للمستثمرين من أجل تقديم مجموعة واسعة من الأدوات لتعزيز محافظهم الاستثمارية.

ويمكن للمستثمرين استخدام العقود المستقبلية للحصول على الرافعة المالية التي تعزز العائد المالي من عمليات تداولهم، فضلاً عن حماية مراكزهم الاستثمارية وتحقيق الأرباح بناءً على أداء الأسهم الأساسية.

دور مؤثر

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: «إن هذه المنتجات الجديدة تلعب دوراً مهماً في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى المنطقة، مما يُعزز العلاقات بين المستثمرين الدوليين والأسواق على مستوى المنطقة».

وأضاف: «ستواصل ناسداك دبي تعزيز الأسواق المالية عن طريق إطلاق المزيد من منتجات الأسواق المالية وفئات الأصول القابلة للاستثمار بما في ذلك العقود المستقبلية لتلبي احتياجات المستثمرين على المستويين الدولي والإقليمي».

وتم اعتماد الريال السعودي عملة التداول للعقود المستقبلية على مؤشر فوتسي السعودية، وتبلغ المدة الزمنية للعقود ربعين متتاليين من العام، كما يبلغ حجم العقد الواحد خمسة أضعاف قيمة المؤشر.

وأُطلقت سوق ناسداك دبي للمشتقات في 2016، وتقدم العقود المستقبلية للأسهم المفردة في 17 شركة رائدة مدرجة في الإمارات والعقود المستقبلية لـ12 سهماً مفرداً سعودياً إضافة إلى العقود المستقبلية على مؤشر سوق دبي المالي ومؤشر سوق أبوظبي ومؤشر إم إس سي آي للأسهم الإماراتية.

أداة مهمة

وقال وقاص صمد الرئيس التنفيذي لمجموعة «فوتسي راسل»، إن المجموعة عملت مع ناسداك دبي لتوسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أن تلك الجهود تكللت بإطلاق العقود المستقبلية على مؤشر فوتسي السعودية، التي توفر أداة مهمة للمستثمرين من المنطقة للدخول والاستثمار في المملكة، فيما تقدم للمستثمرين حول العالم سبيلاً جديداً جذاباً للوصول إلى السوق السعودية المهمة عبر منصة ناسداك دبي.

وأوضح أن الشراكة مع ناسداك دبي تعد الأولى في المنطقة، لافتاً إلى تطلع مؤسسته لإجراء المزيد من الشراكات والمبادرات بالمنطقة وإطلاق منتجات أخرى عبر منصة ناسداك دبي.

وعزا اختيار ناسداك دبي عن غيرها من منصات التداول الموجودة في المنطقة إلى حضورها القوي في المنطقة، ما يساعد «فوتسي راسل» على تعزيز وجودها بدول الشرق الأوسط التي تضعها ضمن خططها المستقبلية للنمو، مشيراً إلى أن مؤشر فوتسي راسل السعودي يضم نحو 46 شركة برأس مال سوقي 150 مليار دولار. وأعرب عن أمله في أن يرى مؤشر فوتسي للسوق الإماراتية في المستقبل.