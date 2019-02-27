151 مليون درهم أرباح «رأس الخيمة العقارية» العام الماضي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أظهرت النتائج المالية لشركة رأس الخيمة العقارية للعام المالي 2018 تحقيق أرباح صافية بقيمة 151 مليون درهم مقارنة بـ 192 مليون درهم عام 2017، فيما نمت أصول المجموعة إلى 5.3 مليارات درهم نهاية 2018 مقارنة بـ 5.1 مليارات درهم تم الإعلان نهاية 2017.

وقال سميع الدين صديقي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: «تبرز النتائج المالية ما أحرزته الشركة من تقدم كبير في كافة المشاريع السكنية التي تنفذها والأخرى قيد الإنشاء والمقرر إطلاقها خلال العام الجاري، حيث بدأت الشركة عمليات إنشاء فندق أنانتارا وإنتركونتيننتال في ميناء العرب، ما سيعزّز محفظة الإيرادات المستقرّة في المستقبل».

وتتواصل عمليات إنشاء مشاريع الشركة السكنية في مبنى «جايت واي» المؤلّف من 144 شقة قيد الإنشاء في جزيرة الراحة، بميناء العرب، ومن المتوقع أن يتم تسليمه العام الجاري 2019. كما تستمر أعمال البناء في برج «جلفار ريزيدنس»، أحد أرقى وأحدث العناوين في جزيرة الريم بالعاصمة أبوظبي، وفقاً للجدول الزمني المحدّد، ومن المتوقع تسليم المشروع خلال العام المقبل.

وقامت الشركة خلال الربع الأخير من 2018 بطرح مشروع فيلات ماربيا. ويضم المشروع 250 فيلا ومنزلاً ريفياً على طول الواجهة المائية على أطراف جزيرة الحياة في ميناء العرب. وهناك مشروع «باي ريزيدنسيز» بميناء العرب، ويشمل 4 أبراج تضم 569 شقة و16 منزلاً من طراز «تاون هاوس».

ومن المقرر بدء عمليات خلال النصف الثاني من العام. كما تستمر أعمال إنشاء فندق ومنتجع أنانتارا ميناء العرب المؤلّف من 306 غرف، والذي يضم أول فلل مبنية فوق الماء تحاكي نمط جزر المالديف. ويجري العمل كذلك في فندق «منتجع إنتركونتيننتال ميناء العرب» المكوّن من 350 غرفة.