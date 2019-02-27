الأسهم تستعيد مسار الصعود بمكاسب 4.7 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

نجحت الأسواق في استعادة اللون الأخضر بختام تعاملات أمس بمكاسب سوقية ناهزت 4.7 مليارات درهم مدعومة بعمليات شراء أجنبية استهدفت أسهم العقار وسط تحسن نسبي في مستويات السيولة مع اقترابها من حاجز 600 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.85% ليغلق عند 2683.74 نقطة بدعم مكاسب أسهم العقار والاستثمار والتأمين والخدمات، فيما صعد سوق أبوظبي بنسبة 0.47% إلى مستوى 5139.79 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والتأمين والطاقة والخدمات.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 571.85 مليون درهم، منها 333.65 مليون درهم في دبي، و238.2 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 251.15 مليون سهم، موزعة بواقع 183.75 مليون سهم في دبي، و67.4 مليون سهم في أبوظبي، من خلال تنفيذ 6119 صفقة.

سوق دبي

وعزز مكاسب سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 3% بدعم النشاط القوي على أسهم «إعمار العقارية» مع صعودها بنحو 2.5%، كما ارتفع سهم «إعمار للتطوير» 6.78% و«إعمار مولز» 2.22% و«أرابتك» 3.27% و«داماك» 5.15% و«ديار» 1.36%، فيما تراجع سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.76%.

كما صعد قطاع الاستثمار بنسبة 2.54% مع سهم «دبي للاستثمار» 3.23% و«سوق دبي المالي» 1.47%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.6% بعد انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 1.96%، فيما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.77%، وانخفض قطاع النقل هامشياً مع تراجع العربية للطيران 0.43% والخليج للملاحة 0.88%، في حين ارتفع أرامكس 0.23%.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 123.5 مليون درهم، ليصل إلى 4.92 دراهم تلاه سهم جي إف إتش بسيولة قدرها 35 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.73% إلى 0.969 درهم، ثم سهم أرابتك بتداولات وصلت إلى نحو 31 مليون درهم، ليغلق عند 2.21 درهم.

وسجل سهم إعمار للتطوير أكبر نسبة ارتفاع بنحو 6.78% إلى 4.25 دراهم، فيما كان سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان، الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.35% إلى 0.478 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، زاد قطاع البنوك بنسبة 0.3% بعد ارتفاع أبوظبي الأول 0.13% وأبوظبي التجاري 1.57% والاتحاد الوطني 1.1%. واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم اتصالات من دون تغيير. وزاد قطاع العقار بنسبة 1.93% مع ارتفاع سهم الدار 2.23% وإشراق 0.46%. كما صعد قطاع الطاقة بنسبة 2.34% مع ارتفاع سهم دانة غاز 3.86% وأدنوك للتوزيع 0.9%.

وتصدر أبوظبي الأول النشاط في سوق العاصمة مستقطباً سيولة بنحو 86 مليون درهم، ليغلق عند 15.1 درهماً، ثم سهم الدار العقارية بسيولة 39.4 مليون درهم، ليقفل عند 1.83 درهم، تلاه سهم اتصالات بتداولات بقيمة 33.3 مليونا. وتصدر سهم أبوظبي الوطنية للفنادق الأسهم الرابحة مرتفعاً بنسبة 14.79% ليغلق عند 3.57 دراهم، فيما كان سهم طيران أبوظبي الأكثر تراجعاً بنسبة 2.03% إلى 2.9 درهم.

الأجانب والمؤسسات

ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 30.7 مليون درهم، منها 25.86 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و3.65 ملايين درهم محصلة شراء العرب، و1.25 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع.

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 6.3 ملايين درهم، موزعة بواقع 3.94 ملايين درهم محصلة شراء في دبي، و2.38 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي

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ارتفع مؤشر «فؤتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.78% إلى 3263 نقطة بعد التداول على 932.5 ألف سهم بقيمة 6.84 ملايين درهم من خلال 164 عملية. وفي سوق المشتقات، جرى التداول على 19.3 ألف عقد بقيمة 4.68 ملايين درهم من خلال 35 عملية، حيث ارتفعت عقود داماك 5.14% ودبي للاستثمار 3.2% وإعمار العقارية 2.5% وسوق دبي المالي 1.47% وأبوظبي الأول 0.12%.

إفصاحات

قرر مجلس إدارة الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين - تكافل تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 15 أبريل المقبل للنظر في توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم عن عام 2018، كما قرر المجلس عدم الموافقة على استقالة الرئيس التنفيذي للشركة أحمد الكاظم.

تعقد شركة «الخليج للمشاريع الطبية» اجتماع الجمعية العمومية في 14 مارس القادم للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال بواقع 10 فلوس للسهم وبقيمة إجمالية 69.89 مليون درهم.

تنظر شركة «دار التأمين» خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في 20 مارس القادم مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 1% من رأس المال بواقع فلس واحد للسهم بإجمالي 1.18 مليون درهم.

رفعت الجمعية العمومية لشركة «الإمارات لقيادة السيارات» توزيعات الأرباح النقدية من 60% إلى 75% من رأس المال بما يعادل 75 فلساً للسهم الواحد وذلك عن العام 2018.

اقترح مجلس إدارة شركة «الإمارات للتأمين» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 55% من رأس المال بواقع 55 فلساً للسهم وذلك عن العام 2018، وتقرر عقد الجمعية العمومية في 26 مارس.