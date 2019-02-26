إصدار سندات بين 2 - 4 مليارات دولار في 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

قال أندريه صايغ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة، إن البنك يعتزم إصدار سندات تتراوح قيمتها ما بين 2 إلى 4 مليارات دولار في 2019.

وأضاف الصايغ في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء العمومية أمس، أن حجم الإصدار سيتوقف على أوضاع السوق، مشيراً إلى أن البنك سيركز في توسعه الخارجي على دول الصين والهند والسعودية ومصر، إذ يرى فرصاً كبيرة للتوسع والنمو في تلك الدول.

واستبعد التوسع في دول جديدة بخلاف التي يعمل بها البنك حالياً، مشيراً إلى أن عمليات الحسابات وأنظمة البنك تم دمجها بنجاح وبنسبة 100%.

وأوضح أن البنك نجح مؤخراً في افتتاح أول فروعه في السعودية بالرياض، فيما يعتزم خلال الأشهر القليلة المقبلة افتتاح فرعين جديدين في الخبر وجدة، موضحاً أن البنك لديه مئات الآلاف من العملاء، ويركز في الفترة المقبلة على الصيرفة الإلكترونية والذكية لتلبية وتسهيل احتياجات عملائه.