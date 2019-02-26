الأسهم تتراجع تحت وطأة عمليات جني أرباح جزئية

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تراجعت الأسواق المحلية في ختام جلسة أمس، إثر تعرضها لعمليات جني أرباح جزئية، بعد سلسلة مكاسب استمرت 8 جلسات متتالية، فيما واصل الأجانب والمؤسسات عملياتهم الشرائية لاقتناص الفرص، وتخطت السيولة حاجز 400 مليون درهم، مع استمرار حالة الترقب المسيطرة على المعنويات انتظاراً لتوزيعات باقي الشركات.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.28% أو ما يعادل 7.4 نقاط ليغلق عند 2661.25 نقطة ليهبط عن أعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر مع تراجع العقار والاستثمار والنقل، في مقابل ارتفاع البنوك، فيما هبط سوق أبوظبي بنحو 0.47% إلى 5115.75 نقطة مع انخفاض أسهم البنوك والعقار والطاقة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 415.2 مليون درهم موزعة بواقع 273.9 مليوناً في دبي و141.3 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 195.05 مليون سهم منها 163.13 مليوناً في دبي و31.9 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 5436 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي مع انخفاض أسهم العقار بنسبة 0.84% مع هبوط سهم «إعمار العقارية» 0.21% و«إعمار للتطوير» 0.5% و«ديار للتطوير» 1.6% و«إعمار مولز» 2.17% و«داماك» 4.22%، فيما نزل قطاع الاستثمار بنحو 0.77% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 0.8% و«سوق دبي المالي» 1.33%.

وانخفض قطاع النقل بنحو 1.77% مع انخفاض «أرامكس» 2.01% و«العربية للطيران» 1.78%، في المقابل ارتفع قطاع البنوك مع صعود «دبي الإسلامي» و«دبي التجاري» بنحو 0.97% و2.7% على التوالي.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 96.06 مليون درهم ليغلق عند 4.8 دراهم، ثم سهم «أرابتك» بتداولات بلغت 35.4 مليون درهم ليقفل عند 2.14 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 28.9 مليون درهم ليصل إلى 5.22 دراهم. وسجل سهم «أمان للتأمين» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 3.27% إلى 0.5 درهم فيما كان سهم «عمان للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.59% إلى 1.32 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.68% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.92% و«أبوظبي التجاري» 0.42% و«الاتحاد الوطني» 1.09%. فيما نزل قطاع العقار بنسبة 1.54% مع هبوط سهم «الدار» 1.65% و«رأس الخيمة العقارية» 0.22%. وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.08% مع انخفاض «دانة غاز» 1.19% و«أدنوك للتوزيع» 0.89%.

وهيمن سهم «اتصالات» على صدارة النشاط بعدما استقطب سيولة بنحو 46.7 مليون درهم ليغلق عند 16.98 درهماً، ثم سهم «أبوظبي الأول» بسيولة 28.15 مليون درهم ليقفل عند 15.08 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات 16.8 مليون درهم ليصل إلى 9.54 دراهم، وكان سهم «الخليج للصناعات الدوائية» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.11% إلى 1.6 درهم، فيما كان سهم «الشارقة للأسمنت» الأكثر انخفاضاً بنحو 10% إلى 0.85 درهم.

الأجانب

وواصل الأجانب عمليات الشراء في السوقين بصافي استثمار 68 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 68 مليون درهم محصلة بيع، منها 17.3 مليون درهم محصلة بيع العرب، و11.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و39 مليون درهم محصلة بيع المواطنين. واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء أيضاً بصافي استثمار بلغ 93.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 74 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و19.5 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

0.45 %

انخفض مؤشر «فؤتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.45% أو ما يعادل 14.51 نقطة ليغلق عند 3237.7 نقطة بعد التداول على 575.38 ألف سهم بقيمة 4.66 ملايين دولار من خلال 170 عملية منفذة.

إفصاحات

يعقد «بنك الفجيرة الوطني» اجتماع الجمعية العمومية في 18 مارس المقبل للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن طريق التوزيعات النقدية بنسبة 7.5% بإجمالي 123.5 مليون درهم وتوزيع أسهم منحة بنسبة 12.5% بما يعادل 205.6 ملايين درهم وذلك عن العام 2018.

تبحث الجمعية العمومية لشركة «رأس الخيمة العقارية» في 17 مارس المقبل النظر في عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2018.

اقترح مجلس إدارة شركة «الخليج الاستثمارية» توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 5% نقداً وذلك عن العام الماضي 2018، فيما حققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 5.89 ملايين درهم بانخفاض 81% عن عام 2017.

تعقد شركة أبوظبي الوطنية للتأمين اجتماع الجمعية العمومية في 19 مارس المقبل للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من رأس المال بما يعادل 30 فلساً للسهم وبقيمة إجمالية 112.5 مليون درهم عن 2018.

ينظر مجلس إدارة شركة «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض» في 2 مارس المقبل مقترح توزيع الأرباح عن العام الماضي 2018.

يعقد مجلس إدارة شركة «أغذية» اجتماعاً في 28 فبراير الجاري للنظر في توزيع أرباح عن العام 2018.

يعقد اجتماع مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال اجتماعه الخميس المقبل لاعتماد جدول اجتماع الجمعية العمومية بما فيه من تعديلات على محاور خطة إعادة الهيكلة.

قام مصرف السلام - البحريني المدرج في بورصتي دبي والبحرين أول من أمس بشراء نحو 150 ألف سهم من أسهمها (أسهم خزينة) في بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 39.84 مليون سهم إلى 39.99 مليون سهم (1.868% من الأسهم المصدرة).