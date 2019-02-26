تنفيذ أول عملية نقل تمويل بالهامش في سوق دبي المالي

المصدر: دبي- البيان

أنجزت «بيت الوساطة للأوراق المالية» أول عملية لنقل تمويل بالهامش في سوق دبي المالي، لتصبح بذلك أولى شركات الوساطة التي تستفيد من هذه الخدمة الجديدة، التي يوفرها السوق وفقاً لتعديلات القواعد المنظمة للتداول بالهامش الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وجاء تقديم هذا الإجراء الجديد من قبل سوق دبي المالي لتسهيل عملية تحويل الأوراق المالية الممولة بالهامش من شركة وساطة مالية إلى أخرى دون الحاجة إلى بيع هذه الأوراق المالية بُغية سداد الالتزامات المالية.

وتبلغ قيمة عمليات نقل تمويل الهامش في سوق دبي المالي حتى تاريخه 8 ملايين درهم.

وقالت مريم فكري الرئيسة التنفيذية للعمليات ورئيسة قطاع التقاص والتسوية والإيداع في سوق دبي المالي: يسعدنا المبادرة إلى توفير هذه الخدمة استناداً إلى التعديلات التنظيمية المتعلقة بالتداول بالهامش والتي تمنح مرونة كبيرة للمستثمرين وشركات الوساطة على حد سواء.

وقال عبدالهادي السعدي العضو المنتدب لشركة بيت الوساطة للأوراق المالية إننا سنستفيد إلى حد بعيد من إضافة إجراء نقل التمويل بالهامش بما يعود بالفائدة الحتمية على عملائنا الذين ستكون بحوزتهم أداة جديدة لنقل الأوراق المالية الممولة بالهامش من شركة وساطة مالية إلى أخرى بطريقة آمنة ومنظمة.

ويمنح إجراء نقل التمويل بالهامش المزيد من الثقة والطمأنينة لشركتي الوساطة المالية طرفي الصفقة، وللعميل على حد سواء، وذلك خلال عملية التحويل والاستلام، وبعدها. ويمثل هذا الإجراء أداة قوية تساعد شركة الوساطة التي تستحوذ على الأصول على إجراء المزيد من التداولات المالية بقيم وأحجام أكبر.