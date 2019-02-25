عمومية مصرف الشارقة الإسلامي تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 8 %

المصدر: الشارقة - البيان

صادقت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي خلال الاجتماع السنوي الذي عقدته في قاعة المجرة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة أول من أمس برئاسة معالي عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم، وذلك في أعقاب تحقيق المصرف أرباحاً صافية بلغت 510.4 ملايين درهم في 2018 مقارنة بـ477.7 مليون درهم في 2017، بارتفاع نسبته 7%، لترتفع ربحية السهم إلى 0.17 درهم، مقارنة بـ0.16 درهم في العام الماضي.

حضر الاجتماع مساهمو المصرف وممثلو هيئة الأوراق المالية والسلع وممثلو دائرة التنمية الاقتصادية، وتم خلال الاجتماع السنوي اعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وقال عبد الرحمن العويس: رغم المنافسة التي يشهدها القطاع المصرفي، واصل المصرف في 2018 تحقيق نمو جيّد في الإيرادات وصافي الأرباح، متوافقاً بذلك مع الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة، بما يسهم في تعزيز مساهمة المصرف بالتنمية الاقتصادية، وأكد أن قوة المركز المالي للمصرف وثقة المتعاملين فيه، مكنتّاه العام الماضي من توسيع نطاق حضوره في السوق من خلال تلبية احتياجات وتطلعات العملاء مع توفير تجربة استثنائية عبر شبكة واسعة من الفروع، تبلغ 34 فرعاً، مدعمة بنحو 149 جهاز صراف آلي موزعة على أنحاء الإمارات، وخدمات إلكترونية وتطبيقات ذكية متطورة.

وتوجه العويس بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعم الأول للحركة الاقتصادية في الإمارة، على رعايته وثقته ودعمه المتواصل للمصرف وتمكينه من تحقيق مزيد من الإنجازات، مؤكداً أن رؤية سموه الطموحة ستبقى دوماً حجر الأساس لمشاريع المصرف التنموية كافة في المستقبل.