«بي إن بي باريبا» يفتتح فرعه الجديد في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

افتتح بنك «بي إن بي باريبا» فرعه الجديد في سوق أبوظبي العالمي رسمياً بحضور معالي أحمد الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ولودوفيك بوي، سفير فرنسا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وآلان بابيس، رئيس الخدمات المصرفية المؤسسية لدى البنك وجاك ميشيل رئيس «بي إن بي باريبا» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، في تصريحات لــــ«البيان الاقتصادي» إن تراخيص الشركات المسجلة في السوق تصل حالياً إلى نحو 1420 ترخيصاً، ارتفاعاً من 1315 ترخيصاً في 2018، و430 ترخيصاً في 2017.

وأوضح أن السوق يستقطب بما يوفره من مزايا وخدمات، كبرى الشركات العالمية ومنها «بي إن بي باريبا» و«سيتي بنك» و«ستيت ستريت كوربوريشن» و«يوني كرديت»، وأيضاً شركات خدمات مالية دولية مثل «سوفت بنك»، و«ماكينلي كابيتال»، وأيضاً شركات خدمات مهنية مثل «ماببلز للاستشارات» و«والكرز».

وأوضح أن السوق منح الموافقة العام الماضي على إنشاء 92 كياناً مالياً وأضاف 20 صندوقاً محلياً وأجنبياً جديداً، ليرتفع إجمالي الأصول العاملة لديه من 4.2 مليارات دولار في 2017 إلى 23 مليار دولار (84.5 مليار درهم) نهاية العام الماضي متضاعفاً بأكثر من 5 مرات.