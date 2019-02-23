آمال الهدنة التجارية ترفع النفط إلى أعلى مستوياته منذ بداية العام

المصدر: دبي - سيد صالح

سجلت أسعار النفط العالمية، أمس، أعلى مستوياتها منذ بداية العام الجاري، بدعم من الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بسياسة الخفض في الإنتاج، فضلاً عن مشاعر التفاؤل المتزايدة بشأن قرب توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية المشتعلة بينهما منذ العام الماضي.

فقد ارتفع سعر خام «برنت» بقيمة 10 سنتات وأغلق أمس عند 67.17 دولاراً للبرميل، محققاً بذلك مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4%. وكان سعر «برنت» قد راوح، أمس، خلال بعض فترات التداولات، سعر 67.73 دولاراً للبرميل، وهو أعلى سعر له منذ منتصف نوفمبر الماضي. كما سجل الخام الأميركي ارتفاعاً بقيمة 10 سنتات، ليغلق عند 57.32 دولاراً للبرميل، ليسجل ارتفاعاً بنسبة تتجاوز 3%، على مدى الأسبوع.