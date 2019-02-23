«هدنة» الحرب التجارية تصعد بالنفط لذروة 2019

المصدر: لندن – رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس، بدعم من استمرار خفض الإمدادات من منظمة أوبك وآمال بأن واشنطن وبكين قد تنهيان قريباً نزاعهما التجاري.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت مستوى مرتفعاً جديداً لعام 2019 عند 67.73 دولاراً للبرميل بزيادة 66 سنتاً عن مستوى الإغلاق أول من أمس.

وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتاً إلى 57.71 دولاراً، بعد أن سجلت مستوى مرتفعاً جديداً لعام 2019 عند 57.81 دولاراً للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

وتقلصت المكاسب بفعل وصول إنتاج النفط الخام الأمريكي إلى مستوى قياسي مرتفع عند 12 مليون برميل يومياً وزيادة صادرات البلاد.

وقالت مصادر لرويترز أمس، إن إطاراً عاماً لاتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين بدأ يبزغ في المحادثات بين البلدين.

ويسعى الجانبان إلى إبرام اتفاق بحلول أول مارس وهو موعد نهاية هدنة مدتها 90 يوماً اتفق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في أواخر العام الماضي.

وتتلقى الأسعار دعماً من تخفيضات في الإمدادات تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».

واتفقت أوبك ومنتجون آخرون، في مقدمتهم روسيا، في ديسمبر على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً لمنع تنامي فائض كبير في الإمدادات.