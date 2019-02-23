الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

المصدر: لندن - رويترز

ارتفع الذهب أمس مع تعرّض الدولار لضغوط جراء حالة التفاؤل بشأن مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

لكن إشارات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة مجدداً هذا العام أبقت الأسعار دون أعلى مستوى في 10 أشهر الذي بلغته في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1325.52 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، واتجه المعدن إلى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي بارتفاع بلغ نحو 0.4% هذا الأسبوع.

وظلت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1328.1 دولار اً.

واتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم 6 عملات، إلى التراجع بنحو 0.3% هذا الأسبوع في أكبر هبوط أسبوعي للمؤشر في شهر.