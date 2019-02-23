16 ملياراً أرباح الأسهم في أسبوع اقتناص الصفقات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 16 مليار درهم في تداولات الأسبوع الماضي وصعدت مؤشراتها الرئيسية بوتيرة هي الأكبر منذ عدة أشهر، في ظل مساعي المستثمرين لاقتناص الفرص المتاحة في الأسواق مع تداول الأسهم عند مستويات مغرية، إلى جانب توزيعات الشركات السخية عن العام الماضي.

وصعد سوق دبي بنسبة أسبوعية بلغت 3.95% وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ يوليو 2017، ليغلق عند مستوى 2633.64 نقطة مدفوعاً بمكاسب أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي بنسبة 1.23% إلى 5098.11 نقطة مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة والخدمات والسلع.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي» ربحت أسهم دبي أكثر من 9 مليارات درهم، فيما ربحت أسهم أبوظبي نحو 6.8 مليارات درهم، لتصل رسملة السوقين إلى نحو 863.6 مليار درهم مع نهاية جلسة أول أمس.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن هناك حالة تفاؤل في الأسواق أثارتها النتائج القوية للشركات والتوزيعات السنوية السخية وهو ما عزز من مشتريات الأجانب وكذلك المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، والتي ضخت خلال الأسبوع الماضي نحو 177.7 مليون درهم، منها 43.8 مليوناً في أبوظبي، و133.85 مليوناً في دبي.

وأضاف الوسطاء أن التقرير الصادر عن «مورجان ستانلي» أيضاً برفع تقييم الأسهم المحلية إلى نشط أسهم في أحداث حالة من النشاط والزخم، خصوصاً على الأسهم القيادية وفى مقدمتها «إعمار العقارية» بعد نتائجه القوية في الربع الرابع من العام الماضي.

ووصلت سيولة الأسواق خلال الأسبوع الماضي إلى ملياري درهم، منها 1.13 مليار في دبي، و909.1 ملايين في أبوظبي، وجرى التداول على 998.7 مليون سهم، موزعة بواقع 713.7 مليوناً في دبي، و285 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 24 ألف صفقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، مال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 275.2 مليون درهم، منها 11.65 مليون درهم للعرب، و29.12 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و234.4 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 275.2 مليون درهم.

سوق دبي

وارتفع قطاع العقار بنسبة أسبوعية 10.8% مستفيداً من المكاسب القوية لكافة أسهم القطاع يتصدرها إعمار العقارية 13.66% وإعمار للتطوير 8.13% وإعمار مولز 10%، وأرابتك 2.93% وداماك 8.26% والاتحاد العقارية 5.5%.

كما صعد قطاع البنوك بنسبة 1% نتيجة صعود سهم دبي الإسلامي بنحو 1.98% والإمارات دبي الوطني 0.48%، كما زاد قطاع الاستثمار بنسبة 4.12% بعد ارتفاع سهم دبي للاستثمار 6% وسوق دبي المالي 3.13%، فيما صعد قطاع النقل بنسبة 1.24% مدعوماً بسهم أرامكس 2.38%، مع استقرار العربية للطيران دون تغيير.

وتصدر إعمار العقارية التداولات مستقطباً سيولة بنحو 359.3 مليون درهم، مغلقاً سعره عند 4.66 دراهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بسيولة بقيمة 134.16 مليون درهم، مغلقاً عند 5.15 دراهم، ثم سهم جي إف إتش بتداولات 110.65 ملايين درهم، وأقفل سعره عند 0.975 درهم.

وكان سهم آن ديجيتال سيرفيسس الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 20.9% ليغلق عند 0.248 درهم، تلاه سهم إعمار العقارية، ثم سهم إعمار مولز بنسبة 10% إلى 1.75 درهم، فيما كان سهم الاستشارات المالية الدولية الأكثر تراجعاً بنسبة 18% إلى 0.32 درهم، تلاه سهم شعاع كابيتال، وانخفض بنسبة 13.2% ليغلق عند 0.677 درهم، ثم سهم الخليجية للاستثمارات العامة بتراجعه 10.8% عند 0.13 درهم.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق دبي خلال الأسبوع بصافي استثمار 200.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.14% مع صعود أبوظبي الأول 0.4% وأبوظبي التجاري 4.48% والاتحاد الوطني 5.42%، وصعد قطاع العقار بنسبة 7.27% بفعل ارتفاع سهم الدار 8.48% وإشراق 1.16% ورأس الخيمة العقارية 0.88%.

وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.95% مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، كما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.43% مع ارتفاع سهم دانة غاز 1.71% وأدنوك للتوزيع 1.81%.

وتصدر سهم أبوظبي التجاري النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 162.4 مليون درهم، مغلقاً عند 9.79 دراهم، تلاه سهم الاتحاد الوطني بسيولة 151.4 مليون درهم، وأغلق عند 5.45 دراهم، ثم سهم أبوظبي الأول الذي استقطب سيولة بقيمة 140 مليون درهم، وأغلق سعره عند 14.96 درهماً.

وسجل سهم القدرة القابضة أكبر ارتفاع أسبوعي بنسبة 19% مغلقاً عند 0.8 درهم، تلاه سهم الجرافات البحرية الوطنية، وزاد بنسبة 14.93% إلى 3.85 دراهم، تلاه سهم العالمية القابضة، وارتفع 11.9% إلى 1.05 درهم.

ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق أبوظبي خلال الأسبوع بصافي استثمار 74.6 مليون درهم.

محافظ ومؤسسات

اتجهت المحافظ والمؤسسات الاستثمارية نحو الشراء خلال الأسبوع بصافي استثمار 177.7 مليون درهم، موزعة بواقع 133.85 مليون درهم في دبي، و43.8 مليون درهم في أبوظبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 177.7 مليون درهم، منها 133.85 مليون درهم في دبي، و43.8 مليون درهم في أبوظبي.