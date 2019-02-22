تباين في أسعار النفط العالمية بعد اقترابها من ذروة 2019

تباين أداء أسعار النفط الخام مع استمرار التعاملات، بعد ارتفاعها في وقت سابق أمس إلى قرب ذروة أسعار العام الجاري، واتجه الخام الأمريكي نحو الانخفاض متأثراً بارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، بينما حافظ «برنت» على مكاسبه.

وانخفضت أسعار خام «ويست تكساس» 0.1% إلى 57.08 دولاراً للبرميل، وسجل أعلى سعر أمس 57.6 دولاراً وأدنى سعر 56.7 دولاراً. وعاد سعر خام «برنت» إلى 67.1 دولاراً للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى عند 67.20 دولاراً وأقل مستوى عند 66.7 دولاراً. وأظهرت بيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس، أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سجل الأسبوع الماضي مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً عند 12 مليون برميل يومياً.

وأشارت البيانات إلى أن صادرات الخام الأمريكي قفزت 1.2 مليون برميل يومياً إلى 3.6 ملايين برميل يومياً، محطماً الرقم القياسي السابق البالغ 3 ملايين برميل يومياً، الذي سجلته في يونيو 2018. وقالت الإدارة: زادت مخزونات الخام بمقدار 3.7 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من فبراير، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 3.1 ملايين برميل.

وكانت أسعار النفط قد بلغت أعلى مستوياتها للعام 2019 أمس الخميس، مدعومة بتخفيضات المعروض التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران، لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي حال دون صعودها أكثر. وبلغت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57.39 دولاراً للبرميل، مرتفعة 23 سنتاً وقريبة من ذروة 2019 عند 57.55 دولاراً المسجلة في اليوم السابق.

وسجلت عقود خام برنت 67.20 دولاراً للبرميل، بزيادة 12 سنتاً أو 0.2 % عن أحدث إغلاق، وغير بعيدة عن ذروتها للعام 2019 المسجلة في اليوم السابق عند 67.38 دولاراً للبرميل. عواصم ــ وكالات