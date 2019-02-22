20 ملياراً ضرائب على شركات النفط بنيجيريا

المصدر: لندن - رويترز

قالت مصادر بقطاع النفط والحكومة النيجيرية إن نيجيريا طالبت شركات النفط والغاز الأجنبية بدفع ضرائب بنحو 20 مليار دولار، تقول إنها تُستحق لولايات محلية، في خطوة ربما تعرقل الاستثمار في أكبر اقتصاد أفريقي.

وفي خطاب أُرسل إلى الشركات في وقت سابق هذا العام من خلال ذراع تحصيل الدين التابعة للحكومة، أشارت مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية إلى ما وصفته برسوم امتياز وضرائب قائمة على إنتاج النفط والغاز. وأفادت المصادر، التي اطلعت على الخطابات أو أحيطت علماً بها، بأن كلاً من رويال داتش شل وشيفرون وإكسون موبيل وإيني وتوتال وإكوينور تلقت إخطاراً بأن تدفع كل شركة ما يتراوح بين 2.5 مليار إلى خمسة مليارات دولار للحكومة المركزية. وامتنعت شل وتوتال وإيني وشيفرون عن التعليق.