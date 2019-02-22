عمومية دبي التجاري تقر توزيع أرباح نقدية بـ 580 مليوناً

المصدر: دبي- البيان

أقرت الجمعية العمومية لبنك دبي التجاري أول من أمس، توزيع أرباح نقدية بنسبة 20.7% من رأس المال وبقيمة 580.16 مليون درهم، وذلك بنهاية عام 2018.

وتم خلال الجمعية العمومية السنوية، استعراض النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، ووافق المجلس على تجديد برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل وقيمته الاسمية الإجمالية الحالية 3 مليارات دولار.

وقال معالي حميد القطامي، رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري: مع ارتفاع إنتاج النفط والإنفاق الحكومي، فضلاً عن الإصلاحات المستمرة لتعزيز القطاع الخاص، من المتوقع أن تزداد قوة الاقتصاد الإماراتي ويحقق نسبة نمو 3.5% في إجمالي الناتج المحلي في عام 2019.

كما من المتوقع أن تحقق الإمارات متوسط نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.8% خلال الفترة بين عامي 2019 و2023، بدعم من زيادة في التدفقات الاستثمارية والاستهلاك في القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تسجل نسبة التضخم 3.5% في عام 2018 نظراً لاستحداث ضريبة القيمة المضافة على أن ينخفض هذا التضخم في ما بعد.

وأضاف: رغم التحديات الاقتصادية التي شهدناها، تمكن البنك من التفوق في الأداء نتيجة تضافر الجهود الحثيثة في جميع نشاطاتنا والقرارات الاستراتيجية التي اعتمدتها إدارة البنك، فقد سجّل بنك دبي التجاري مجموعة نتائج قوية في العام 2018 وارتفع صافي الربح ليصل إلى 1.16 مليار درهم محققاً نسبة نمو 16% عن العام السابق، كما بلغ إجمالي الإيرادات أكثر من 2.7 مليار درهم. وواصل البنك سياسة ترشيد النفقات وزيادة الكفاءة مدعوماً بمبادرات التحول الرقمي. ومن العوامل الأخرى الداعمة للأداء التشغيلي ارتفاع الدخل من النشاطات بخلاف الفوائد، وتقليل النفقات مع تحسّن تكلفة المخاطر.

وقال: نتوقع أن يكون عام 2019 عاماً آخر مليئاً بالتحديات لمقدمي الخدمات المالية. ومع ذلك، نحن على ثقة من أن نموذجنا الرشيد في العمل سيستمر في تقديم أداء قوي ويتعامل مع الفرص والتحديات التي تسنح أمامه.

وواصل البنك جهوده لتنفيذ استراتيجيته التي تهدف إلى تعزيز وتشجيع تقديم المنفعة طويلة المدى بما يعزز النمو ويزيد من نسبة النمو ويدر العائدات. وفي سبيل الارتقاء بمعدل الربحية في بيئة مليئة بالتحديات، وواصل البنك تحقيق مكاسب من خلال مراقبة التكاليف في جميع أقسام البنك والتركيز على الإنتاجية والابتكار في جميع أنحاء البنك أكثر من أي وقت مضى.

وفي هذا السياق، فقد قام البنك بتوقيع اتفاقية برنامج الابتكار مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز، وهو ما سيعزز بدوره الابتكار ويشجعه ويساعد البنك على توفير تجربة استثنائية للعملاء، فنحن نخطط لدفع عجلة الابتكار والاستفادة من التقنيات المتطورة لتقديم تجربة عملاء عالمية المستوى في جميع القطاعات، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات والشركات والتجارية.