الأسهم تتماسك أمام ضغوط جني أرباح على البنوك

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

تماسكت أسواق الأسهم المحلية، في ختام تعاملات أمس، أمام ضغوط جني أرباح طالت بعض الأسهم القيادية للبنوك، وذلك بدعم كبير من تفاؤل المستثمرين بتوزيعات الشركات السنوية، والأداء الفائق لأسهم مجموعة «إعمار».

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.06 %، أو ما يعادل 1.61 نقطة، ليغلق عند 2633.69 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والاتصالات، كما زاد سوق العاصمة بنحو 37.22 نقطة، أو ما نسبته 0.74 %، ليصل إلى 5098.11 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والعقار والطاقة.

ووصلت السيولة الإجمالية في السوقين إلى 543.59 مليون درهم، موزعة بواقع 284.73 مليوناً في دبي، و258.86 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 288.96 مليون سهم، منها 201.54 مليون في دبي، و87.42 مليوناً في أبوظبي، من خلال 6256 صفقة.

العقار

ودعم صعود سوق دبي، ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.03 %، مع ارتفاع سهم الاتحاد العقارية 3.26 %، وسهم «إعمار العقارية» 1.3 %، و«إعمار مولز» 1.16 %، و«أرابتك القابضة» 0.59 %، و«الاتحاد العقارية» 0.28 %، كما صعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.59 %، مع ارتفاع سهم «دو» بالنسبة ذاتها. وارتفع قطاع النقل بنسبة 0.54 %، مع ارتفاع سهم «أرامكس» 1.42 %. بينما تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2.52 %، بفعل خسائر سهم «أمانات» بنسبة 3.71 %، و«تبريد» 0.59 %.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 1.64 %، تزامناً مع تراجع سهم «الإمارات دبي الوطني» 0.96 %، و«دبي الإسلامي» بنسبة 0.19 %. وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط في سوق دبي بسيولة بقيمة 81.024 مليون درهم، تلاه سهم «جي إف إتش»، مستقطباً نحو 45.5 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بنحو 35.96 مليون درهم، وتصدر سهم «المصرف الخليجي التجاري»، الرابحين، مرتفعاً 6.37 % إلى 0.651 درهم، فيما كان «الخليجية للاستثمارات العامة» الأكثر تراجعاً بنحو 9.59 %، عند 132 فلساً.

البنوك

وصعد بسوق أبوظبي قطاع البنوك، بعد ارتفاعه بنسبة 0.97 %، مع صعود سهم «أبوظبي الإسلامي» 1.59 %، وارتفع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.08%، وارتفع قطاع العقارات 0.92 %، مع صعود سهم «الدار العقارية» بنسبة 1.13 %، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.64 % مع ارتفاع سهم «دانة غاز» 0.24 %.

وتصدر سهم «أبوظبي التجاري»، النشاط بأبوظبي بنحو 41.89 مليون درهم، ثم سهم «الاتحاد الوطني» بسيولة 38.55 مليونا، تلاه سهم «اتصالات» بسيولة بقيمة 38.34 مليون درهم، وجاء سهم «العالمية القابضة» في صدارة الأسهم الرابحة، بنسبة 5.11 % إلى 1.05 درهم، وذلك بعد توقيع الشركة اتفاقية استحواذ على شركة جديدة، بينما سهم «أسمنت رأس الخيمة» أكبر نسبة هبوط بنحو 7.4 % إلى 0.690 درهم.

ناسداك دبي

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.98 %، إلى 3217.87 نقطة، بعد التداول على 539.093 ألف سهم، بقيمة 3.524 ملايين دولار، من خلال 99 عملية.

وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 19.127 ألف عقد، بقيمة 5.734 ملايين درهم، من خلال 64 عملية، حيث ارتفعت عقود «الاتحاد العقارية» 3.25 %، و«إعمار العقارية» 1.28 %، و«إعمار مولز» 1.19 %، و«الدار» 1.07 %.