«دو» توزّع أرباحاً بواقع 35 فلساً للسهم للعام 2018

المصدر: دبي ــ وائل اللبابيدي

وافق مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» أمس، على توزيع أرباح سنوية إجمالية للمساهمين بقيمة 1,586 مليون درهم بواقع 35 فلساً لكل سهم، والتي تشمل 22 فلساً لكل سهم كأرباح نهائية موزعة لكل سهم لهذه السنة، وذلك بعد الحصول على الموافقة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

وكانت الشركة وزعت على المساهمين أرباحاً نصف سنوية في أكتوبر 2018 بمقدار 13 فلساً لكل سهم، فيما أعلن عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة «دو» استمرار البحث عن خلف للرئيس التنفيذي، من داخل أو خارج الشركة، واصفاً مراحل حياة العمل في الشركات كمراحل حياة الأفراد.

وأضاف: سبق أن أعلنت في 2017 لمجلس الإدارة عن نيّتي تمرير القيادة التنفيذية للشركة إلى الجيل القادم من القادة، ودخلت الآن عملية التعاقب هذه مرحلة البحث الفعلي عن الخلف.

وأنا ملتزم بتقديم الدعم لمجلس الإدارة في عملية الاختيار إضافة إلى كوني ملتزم بقيادة الشركة لتحقيق طموحاتها وأهدافها في 2019. وبالطبع هذه العملية تحتاج إلى وقت، وأنا مستمر في منصبي كالرئيس التنفيذي للشركة بكامل صلاحيتي إلى حين تعيين الخلف، وسنحرص على جعل عملية الانتقال سلسة.

جاء ذلك عبر مؤتمر هاتفي خلال إعلان الشركة عن نتائجها المالية لعام 2018 التي سجلت الشركة بنهايتها صافي أرباح بعد خصم حقوق الامتياز بقيمة 1.75 مليار درهم بزيادة 2.4% عن نهاية عام 2017 الذي سجلت الشركة بنهايته أرباحاً صافية بقيمة 1.71 مليار درهم. كما سجلت إيرادات الشركة بنهاية 2018 نمواً بنسبة 3.2% لتصل إلى 13.4 مليار درهم.

زيادة الاستثمارات

وأوضح سلطان أن الشركة خططت في ميزانية 2019 لزيادة استثماراتها في بنى الاتصالات التحتية، تماشياً مع خطط إطلاق خدمات الجيل الخامس قبل نهاية العام الحالي، التي قال إنه سيكون لها وقع اجتماعي واقتصادي مؤثر.

وأضاف: تمكنا خلال 2018 من تحقيق نتائج جيدة نتيجة استراتيجيتنا التي ركزت على زيادة الكفاءة في أعمالنا الرئيسية، وفي نفس الوقت البحث عن مصادر إيرادات جديدة للنمو والتطوّر في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحلول التقنية العصرية.

وصلت إيراداتنا في عام 2018 إلى أعلى مستوياتها. ويعتبر الأداء القوي لعائدات الهاتف الثابت السبب الرئيسي لهذا النمو، حيث زادت بنسبة 9.1% في 2018 مقارنةً بالعام السابق، فضلاً عن الزيادة في العائدات الأخرى والعائدات الأخرى من استراتيجيتنا التي تهدف إلى توسيع شريحة المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك بنظام الدفع الآجل، وهي شريحة عالية القيمة والتي زادت الآن بنسبة 15.9%.

وأضاف سلطان: ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة تتجاوز 5.6% لتصل إلى 5.49 مليارات، مدعومةً ببرنامج قوي لزيادة كفاءة الأعمال إلى جانب انخفاض التكاليف التشغيلية.

9 ملايين عميل

وتابع: حافظنا على قاعدة مشتركين جيدة في عام 2018؛ إذ إننا نخدم حوالي 9 ملايين عميل عبر شبكاتنا الخاصة بخدمات الهاتف الثابت والهاتف المتحرك. وزاد عدد المشتركين بخدمة الهاتف الثابت بنسبة 3.9% ليصل إلى 769 ألفا، في حين انخفض عدد مشتركي الهاتف المتحرك بنسبة 4.3% ليصل إلى 7.89 ملايين في عام 2018.

ويرجع هذا الانخفاض في قاعدة مشتركي الهاتف المتحرك إلى فصل العملاء من قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف مسبقة الدفع وفق متطلبات حملة «رقمي هويتي»، إضافة إلى استراتيجيتنا التي تركّز على شريحة المشتركين بنظام الدفع الآجل ذات القيمة الأعلى.

وقال: في عام 2018، استثمرنا حوالي مليار درهم في النفقات الرأسمالية؛ ونتمتع حالياً بوضع مالي قوي يسمح لنا بإجراء الاستثمارات اللازمة لتوسيع أعمالنا. وحريصون في المستقبل، على الاستفادة من الفرص المتاحة في إطار استراتيجيات الشركة الهادفة إلى تعزيز مسارات النمو.

ومن الناحية التشغيلية، نجحنا في عام 2018 في إبرام العديد من الشراكات الناجحة بين قطاع حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاص بالشركة وبين العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وقال محمد الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: يتميز قطاع الاتصالات في الإمارات بكونه ركيزة أساسية تعتمد عليها جميع القطاعات إلى جانب كونه داعماً أساسياً للأجندة الوطنية الطموحة التي وضعتها القيادة الرشيدة، والهادفة إلى اعتماد التحوّل الرقمي كأداة لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامته ليكون اقتصاداً مبنياً على المعرفة.

تعاقب وظيفي

حول خطة البحث عن خلف للرئيس التنفيذي، قال محمد الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: وفق أفضل ممارسات الحوكمة، تم وضع خطة التحضير للتعاقب الوظيفي للرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2017، ووصلت هذه الخطة الآن مرحلة البحث الفعلي عن خلف، وقد طلب مجلس الإدارة من عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي المؤسس للشركة المشاركة في عملية الاختيار، وبكل تأكيد عثمان سلطان ملتزم بذلك وبقيادة الشركة لتحقيق طموحاتها وأهدافها لعام 2019 وضمان عملية انتقال سلسة عندما يتم تعيين من سيخلفه في المنصب.