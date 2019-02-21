2.2 مليار درهم توزيعات «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: دبي- البيان

أقرت عمومية مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، توزيع أرباح نقدية على المساهمين، بنسبة 40 %، بمقدار (40 فلساً للسهم الواحد)، بقيمة إجمالية، وقدرها 2.223 مليار درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. وقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة المجموعة، خلال اجتماع العمومية أمس، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وفي معرض تعليقه على الأداء التشغيلي، قال سموه: «واصل اقتصاد الدولة، والقطاع المصرفي على وجه الخصوص، تحقيق أداء جيد خلال 2018، على الرغم من التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية». وأضاف: «تمكن البنك من الحفاظ على مركزه كبنك رائد في الشرق الأوسط، مع تحقيق أرباح قياسية لعام 2018، بلغت 10 مليارات درهم، ونحن على ثقة بقدرتنا على مواصلة نهج عملنا الراسخ، وإحراز أداء قوي، والاستفادة من الفرص المتاحة، وتخطي التحديات المحتملة».

وأضاف: «ويسعى البنك إلى لعب دور أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، وسيواصل سعيه للاستفادة من الفرص المتاحة، لتوسيع نطاق حضوره على النطاق الدولي. ولا نزال نرى في السعودية سوقاً رئيسة وبيئة مواتية لنمو أعمال البنك».

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