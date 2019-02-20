2.91 تريليون تصعد بالأصول المصرفية لمستوى تاريخي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

سجلت أصول القطاع المصرفي مستوى تاريخياً، وارتفعت إلى تريليونين و913.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي مقابل تريليونين و688.1 ملياراً نهاية يناير 2018 بزيادة 8.4% تعادل 225.1 مليار درهم. ويعد الارتفاع الأكبر من نوعه في تاريخ القطاع المصرفي في الدولة، حيث شهد عام 2018 زيادة متواصلة في أصول القطاع المصرفي.

وكشف تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي، أمس، عن ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي 0.3% من تريليون و656.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018 إلى تريليون و662 ملياراً بنهاية يناير 2019 بزيادة 5.4 مليارات درهم.

وواصلت الودائع تفوّقها على القروض للشهر الـ 21 على التوالي، وبلغ الفائض 93.6 مليار درهم رغم انخفاض الودائع المصرفية مليار درهم نتيجة انخفاض بمقدار 100 مليون درهم في ودائع المقيمين.

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