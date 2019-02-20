12 مرة مكرر ربحية أسهم الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

حافظت أسواق المال الإماراتية على مكانتها كأكثر أسواق الأسهم جاذبية للاستثمار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، بعدما وصل متوسط إجمالي مكرر ربحيتها إلى 12.1 مرة خلال الـ 12 شهراً الماضية وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

ويظهر التحليل المالي لحركة الأسواق أن متوسط مكرر ربحيتها بلغ في الربع الأول من العام الماضي 14 مرة، إلا أن الانخفاض الذي شهدته الأسعار بعد ذلك أسهم في تراجع مؤشر مكرر الربحية، وهو ما يفسر عودة عمليات الشراء المؤسسي على الأسهم منذ بداية 2019.

ويعتبر مؤشر مكرر الربحية للأسهم من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها مديرو محافظ الاستثمار بالإضافة إلى مؤشر مضاعف القيمة الدفترية إلى السوقية قبل اتخاذ قرارهم بالاستثمار في الأسواق المالية.

وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية قائمة الأكثر جاذبية، حيث وصل مكرر ربحية شركات القطاع إلى 8.66 مرات تلاه قطاع العقار الذي وصل فيه متوسط مكرر الربحية 9.85 مرات فيما بلغ لقطاع العقود 9.89 مرات ونحو 10.30مرات لقطاع البنوك.

وأظهرت الإحصائيات أن مكرر ربحية قطاع النقل واللوجسيتك بلغ 11.85 مرة، أما في قطاع الصحة فقد وصل الى 12.33 مرة، ونحو 13 مرة في قطاع التمويل والاستثمار.