أداء متباين لأسواق الأسهم والسيولة تراوح مكانها

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس وسط عمليات شراء للأجانب والمؤسسات، مع بقاء مستويات السيولة دون حاجز 300 مليون درهم.

وسجل سوق دبي ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.02% أو ما يعادل 0.59 نقطة ليغلق عند 2550.52 نقطة بدعم مكاسب أسهم العقار والبنوك، بينما تراجع سوق أبوظبي بنحو 0.58% ليصل إلى 5039.69 نقطة مع هبوط أسهم العقار والبنوك والاتصالات.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين لنحو 296.8 مليون درهم ومنها 156.7 مليوناً في دبي و140.14 مليون في أبوظبي، وجرى التداول على 147.16 مليون سهم ومنها 108.48 ملايين في دبي و38.67 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 3956 صفقة.

الاستثمار

وتصدر الارتفاعات بسوق دبي قطاع الخدمات بنسبة 1.96% مع صعود سهم «أمانات القابضة» 2.04% و«تبريد» 1.83%، كما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.73% مع ارتفاع «أرامكس» 1.2% التي أكدت أنها ما زالت تتفاوض لإعادة هيكلة أعمالها بالهند، وارتفع «العربية للطيران» 0.44%، فيما هبط «الخليج للملاحة» 1.25%.

كما ارتفع قطاع العقارات 0.51% مع ارتفاع «داماك» 2.28% تزامناً مع إعلانها افتتاح حديقة للتزلج بمجمع «داماك هيلز» السكني، وزاد «إعمار للتطوير» 1.83%، وارتفع «إعمار العقارية» 0.5% بالغاً 4.2 دراهم.

في المقابل تراجع قطاع السلع بنسبة 1.74% مع هبوط سهم «دي إكس بي» 2.01% رغم هبوط خسائرها السنوية.

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على تداولات سوق دبي بسيولة 48.599 مليون درهم، ثم «إعمار مولز» بتداولات بنحو 28.84 مليون درهم، تلاه «أرامكس» مستقطباً نحو 15.62 مليون درهم، وتصدر الأسهم الرابحة «أمان» بنسبة 8.94% إلى 0.23 درهم، فيما كان «المشرق» الأكثر تراجعاً بنحو 10% ليبلغ 80 درهماً.

الاتصالات

وشهد سوق أبوظبي انخفاض قطاع العقارات بنسبة 1.15% مع هبوط «الدار العقارية» 1.75% وتراجع قطاع الاستثمار 1.87% مع انخفاض «الواحة كابيتال» 2.04% وتراجع قطاع البنوك 0.74% مع انخفاض «أبوظبي التجاري» 1.41% و«أبوظبي الأول» بنسبة 0.93%، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.70%، كما نزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.12% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

وصعد قطاع الصناعة بنسبة 0.54% مدفوعاً بصعود سهم «أسمنت رأس الخيمة» 4.17% و«سيراميك رأس الخيمة» 1.08%. وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط في سوق العاصمة بسيولة 31.79 مليون درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة قيمتها 29.25 مليون درهم، ثم سهم «اتصالات» بتداولات بقيمة 28.19 مليون درهم، وجاء سهم «أسمنت رأس الخيمة» في صدارة الرابحين مع ارتفاعه بنسبة 4.17% إلى 0.72 درهم، فيما كان «الخليج للمشاريع الطبية» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.60% إلى 1.77 درهم.

ناسداك دبي

وتراجع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.4% أو ما يعادل 12.61 نقطة ليغلق عند 3110.88 نقاط بعد التداول على 178.762 ألف سهم بقيمة 2.68 مليون دولار من خلال 218 عملية.

وفي سوق المشتقات، جرى التداول على 3915 عقداً بقيمة 837.466 ألف درهم من خلال 18 عملية، حيث ارتفعت عقود «داماك العقارية» 3.28% و«إعمار للتطوير» 1.83% و«إعمار العقارية» 0.48%.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع، المستثمرين إلى ضرورة تجنب الشركات والمحافظ والأفراد غير المرخصين من الهيئة، حتى لا يتعرضوا للخداع.

كما حذرت من التقييمات التي تصدر من قبل شركات أو أفراد غير مرخصين لتقديم خدمة استشارات مالية أو تحليل مالي.

إفصاحات

يجتمع مجلس إدارة شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية، الخميس المقبل، للاطلاع على البيانات المالية لعام 2018، ومناقشة أمور إدارية أخرى.

أكدت شركة أرامكس، أنها تقوم حالياً بالتفاوض مع شركة «دلهيفيري» للدخول في شراكة تجارية استراتيجية، وذلك من أجل إعادة هيكلة عملياتها في الهند، متوقعة أن يتم توقيع الاتفاقية خلال الأيام القليلة القادمة.

أظهرت النتائج المالية لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار، هبوط الأرباح بنسبة 94.5 % إلى 3.35 ملايين درهم في 2018، مقابل 60.82 مليون درهم بنهاية عام 2017.

حققت شركة أسمنت رأس الخيمة، أرباح بنحو 21.17 مليون درهم في نهاية العام الماضي، مقارنة بخسارة بلغت 21.28 مليون درهم في نهاية 2017، وارتفعت الإيرادات بنسبة 12.1 %، من 199.2 مليون درهم، إلى 223.447 مليون درهم في العام الماضي.