%22 نمو زيارات «دي إكس بي إنترتينمنتس» 2018

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» عن تراجع خسائرها بنسبة 10% إلى مليار درهم بنهاية 2018 مقارنة بخسائر 1.12 مليار درهم في 2017. وأظهرت النتائج المالية المبدئية (غير المدققة) المنشورة على سوق دبي المالي أمس، أن صافي الخسائر السنوية يشمل 474 مليون درهم إهلاكات غير نقدية و318 مليون درهم صافي تكاليف التمويل.

ووصلت أعداد الزيارات لعام 2018 إلى 2.8 مليون زيارة بنسبة نمو 22% مقارنة بالعام السابق عليه، وحققت الشركة 819 ألف زيارة في الربع الرابع بزيادة 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 وبنسبة نمو 63% مقارنة بالربع الثالث للعام 2018.

وارتفع معدل الإشغال لفندق لابيتا ليصل إلى 60% مقارنة بمعدل إشغال بلغ 35% في العام السابق، ووصل معدل الإشغال في الربع الرابع إلى 63% مقارنة بمعدل إشغال نسبته 48% في الربع الرابع من العام 2017.

وبلغت النفقات التشغيلية للشركة في العام الماضي 728 مليون درهم بما في ذلك نفقات التسويق والمبيعات والتكاليف ما قبل الافتتاح وباستثناء الاستهلاك والإطفاءات مقارنة بنفقات تشغيلية بإجمالي 925 مليون درهم في العام السابق، ما يدل على توفير النفقات التشغيلية بنسبة 21% على جميع خطوط النفقات التشغيلية.

وذكرت الشركة أن الإجراءات المتخذة من قبل شركة سيكس فلاجز المعلنة في 6 فبراير الماضي بما في ذلك تواصلها مع البنوك أدت إلى إثارة التساؤلات المتعلقة بإعادة تقييم الأداء المالي والتوقعات الخاصة بمشروع سيكس فلاجز دبي، ونتيجة لذلك فإن التسهيل البنكي المخصص لتطوير المشروع لم يعد متاحاً وبناء عليه فإنه لا يمكن المضي قدماً في المشروع في الوقت الراهن.

وتعمل «دي إكس بي إنترتينمنتس» على تحديث مراجعتها الاستراتيجية، والنظر إلى طبيعة هذه التطورات فإن النتائج المالية المبدئية غير المدققة لا تعكس أي تأثيرات في ما يتعلق بمشروع سيكس فلاجز دبي ولا أي تأثيرات جوهرية على الميزانية العمومية للشركة إن وجدت.

إيرادات

بلغت الإيرادات السنوية في عام 2018 نحو 541 مليون درهم مقابل 552 مليون درهم في العام السابق، بانخفاض 2% مقارنة بالعام السابق.