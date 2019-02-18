الأسهم تربح 5.1 مليارات وسط ترقب التوزيعات

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 5.1 مليارات درهم في ختام جلسة أمس، وسط عمليات شراء انتقائية، استهدفت الأسهم في قطاعات العقار والبنوك، مع ترقب المستثمرين للإعلان عن توزيعات الشركات القيادية مثل «إعمار».

وصعد سوق دبي بنسبة 0.64% أو ما يوازي 16.3 نقطة ليصل إلى 2549.93 نقطة، بدعم ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.65% أو ما يعادل 32.65 نقطة ليغلق عند 5069.07 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والعقار.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين لنحو 277.8 مليون درهم منها 168.3 مليوناً في دبي و109.5 ملايين في أبوظبي، وجرى التداول على 160.6 مليون سهم منها 112.18 مليوناً في دبي و48.45 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 3794 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.71% مع صعود «إعمار العقارية» بنسبة 1.95% و«إعمار للتطوير» 3.52% و«إعمار مولز» 1.89% و«الاتحاد العقارية» 1.39% و«داماك» 0.83%.

كما زاد قطاع البنوك بنحو 0.67% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.49% و«دبي الإسلامي» 0.2%، وصعد أيضاً قطاع الاستثمار بنحو 0.48% نتيجة صعود «دبي للاستثمار» بنحو 0.87%.

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 56.9 مليون درهم ليغلق عند 4.18 دراهم، ثم سهم «جي إف اتش» بتداولات بلغت 18.8 مليون درهم ليصل إلى 0.93 درهم، تلاه سهم «إعمار للتطوير» بنحو 17.4 مليون درهم ليقفل عند 3.82 دراهم. وكان سهم «آن ديجيتال سيرفس» الأكثر ارتفاعاً بنحو 14.6% ليغلق عند 0.23 درهم، فيما كان «شعاع كابيتال» الأكثر هبوطاً بنحو 7.56% إلى 0.72 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، صعد قطاع البنوك بنسبة 0.51% مع ارتفاع سهم «أبوظبي الأول» 0.81% و«أبوظبي الإسلامي» 0.47% و«الاتحاد الوطني» 0.19%، وربح قطاع الاتصالات نحو 0.59%، مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 3.02% مع صعود «الدار العقارية» 3.64% و«رأس الخيمة العقارية» 1.1%، وزاد قطاع الطاقة بنحو 0.46%، مع ارتفاع «دانة غاز» 0.37% و«أدنوك للتوزيع» 0.9%.

وتصدر سهم «اتصالات» النشاط في سوق العاصمة مستقطباً سيولة بنحو 32.18 مليون درهم ليغلق عند 16.9 درهماً، ثم سهم «الدار» بتداولات بلغت 25.4 مليون درهم ليصل إلى 1.71 درهم، تلاه سهم «الاتحاد الوطني»، بسيولة 18.5 مليون درهم ليقفل عند 5.18 دراهم. وسجل سهم «الجرافات الوطنية» أكبر نسبة صعود بنحو 14.93% إلى 3.85 دراهم، فيما لم يتراجع سوى 3 أسهم تصدرهم «إشراق» بنسبة 1.4% و«أبوظبي التجاري» 1.28%.

ناسداك

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.68% أو ما يعادل 20.96 نقطة ليغلق عند 3123.49 نقطة بعد التداول على 21.49 ألف سهم بقيمة 213.2 ألف دولار من خلال 41 عملية. وفى سوق المشتقات، جري التداول على 4500 عقد بقيمة 1.38 مليون درهم من خلال 21 عملية، حيث ارتفعت عقود «الدار» 3.57% و«إعمار للتطوير» 3.51% و«إعمار العقارية» 1.92%.

إرشادات

ودعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة تجنب التعامل مع المحافظ غير النظامية التي يديرها أفراد غير مرخصين، والتأكد من وجود ترخيص رسمي للمحفظة، وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة، والتزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية.

زيادة أرباح «بنك الشارقة»

ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الشارقة بنسبة 33% إلى 352 مليون درهم في العام 2018، مقارنة بنحو 265 مليون درهم في 2017، لترتفع ربحية السهم على أثر ذلك من 12.7 فلساً إلى 16.7 فلساً.

وذكر البنك في إفصاح على موقع سوق أبوظبي أمس، أن صافي إيرادات العمليات زاد بنسبة 22% من 569 مليون درهم إلى 692 مليون درهم، فيما زاد صافي إيرادات الفوائد بنحو 10% من 466 مليون درهم إلى 513 مليون درهم.

ووصلت القروض والسلفيات إلى 16.43 مليار درهم، فيما بلغت ودائع العملاء 20.12 مليار درهم، وبلغ صافي السيولة 5.68 مليارات درهم، ووصل مجموع الموجودات إلى 29.2 مليار درهم.

إفصاحات

كشفت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال عن عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة الثاني، على أن يتم تحديد تاريخ جديد لانعقاده، وذلك في وقت لاحق.

حددت شركة دبي للمرطبات الخميس موعداً لاجتماع مجلس الإدارة لاعتماد البيانات المالية السنوية وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية، ومناقشة أمور داخلية.

أعلنت شركة ديار للتطوير عقد اجتماع مجلس الإدارة الأربعاء المقبل للاطلاع على البيانات المالية ومناقشة أجندة اجتماع الجمعية العمومية.

يناقش مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ــ دو، الأربعاء الأداء المالي للشركة والموافقة على البيانات السنوية، ومقترح التوزيعات، والنظر باجتماع الجمعية العمومية.

أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، المدرجة ببورصتي دبي والكويت، إجراء محادثات تمهيدية مع شركة بانالبينا العالمية للشحن ومقرها سويسرا بشأن فرص الشراكة المُتاحة بين الشركتين في قطاع الأعمال اللوجستية.

أوصى مجلس إدارة شركة «رأس الخيمة العقارية» بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، على أن تعقد عمومية الشركة في 17 مارس المقبل، فيما تراجعت أرباح الشركة إلى 150.5 مليون درهم عن 2018، مقارنة بنحو 191.8 مليون درهم في 2017.

من ناحية أخرى، توقعت الشركة بدء أعمال البناء في مشروعين عقاريين خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما ستبدأ تسليم وحدات مشروعين آخرين خلال 2019.

يجتمع مجلس إدارة «الخليج للمشاريع الطبية» في 20 فبراير للمصادقة على البيانات المالية عن العام 2018، ومناقشة توزيعات الأرباح ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

يبحث مجلس إدارة شركة «رأس الخيمة للتأمين» خلال اجتماعه في 21 فبراير الجاري تقديم مقترح إلى الجمعية العمومية بشأن توزيع الأرباح عن العام الماضي إن وجدت.

تنظر شركة «الخليج الاستثمارية» في اجتماع مجلس إدارتها الذي سيعقد 23 فبراير إمكانية اقتراح توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2018.