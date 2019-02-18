علامة بنك الإمارات دبي الوطني الأولى محلياً بقيمة 4.04 مليارات دولار

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، تسميته «العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في الإمارات»؛ حيث بلغت قيمة علامته التجارية 4.04 مليارات دولار حسب التصنيف السنوي لمجلة «ذا بانكر». كما تم اختيار البنك ضمن أفضل 100 علامة تجارية مصرفية في العالم، وحلّ في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة 76 على مستوى العالم في تصنيف «براند فاينانس» شركة الاستشارات والتقييم الرائدة، لأكبر 500 بنك في العالم، الذي نشرته مجلة «ذا بانكر» المعنية بأبرز المؤسسات المالية في العالم في عددها لشهر فبراير.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يسعدنا أن نحافظ على تصنيفنا العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في الدولة من قبل مؤسسة مرموقة مثل ذا بانكر، مما يعكس متانة أدائنا المالي وجهودنا الجماعية ومبادراتنا المتواصلة في مجالات خدمة العملاء وتطوير المنتجات والمسؤولية الاجتماعية والتسويق.

وفي ظل استعداداتنا لانطلاق إكسبو 2020 دبي العام المقبل، سيحافظ بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الريادي بإطلاق مبادرات تسهم في تبسيط الخدمات المصرفية، وتهدف إلى تقديم تجربة مصرفية معاصرة ومدعومة بالتقنيات الحديثة بلمسة بشرية.

وحول مبادئ البنك وقيمه، والتزامه تجاه عملائه والدولة، أضاف القاسم: سيتابع الإمارات دبي الوطني تواصله مع المجتمع المحلي وعملائه عبر إطلاق الحملات والبرامج المبتكرة والمبادرات الشاملة التي تحتفي بروح الاتحاد، وسيواصل التزامه بالتنوع في عام التسامح.

وإضافة للحضور القوي الذي تتمتع به علامته التجارية، حقق بنك الإمارات دبي الوطني نتائج قوية خلال عام 2018؛ بزيادة في أرباحه الصافية بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 10 مليارات درهم، مدفوعاً بارتفاع الإيرادات وانخفاض تكلفة المخاطر. وحقق البنك إنجازاً آخر تمثّل في تخطي أصوله 500 مليار درهم للمرة الأولى.

وبقيت الميزانية العمومية للمجموعة بوضع جيد مع تعزيز رأس المال والسيولة واستقرار جودة الائتمان.

ويعد هذا التكريم أحدث إنجازات البنك ضمن سلسلة طويلة من الجوائز العالمية التي حصل عليها العام الماضي.