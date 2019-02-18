«حياك من أبوظبي التجاري» تطبيق جديد لفتح الحسابات فوراً

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن بنك أبوظبي التجاري أمس أنه قد أصبح من الممكن فتح حسابات لديه بسرعة وسهولة وبطريقة آمنة، توفر الحماية للمعلومات بالإضافة إلى استلام بطاقات الخصم المباشر ودفاتر الشيكات دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع البنك أو حتى تعبئة أي نماذج ورقية عبر تطبيق «حياك».

وأصبح الآن باستطاعة أي مقيم في الإمارات يتعدى عمره 21 سنة فتح حساب بمجرد إدخال بعض البيانات الأساسية وتصوير مستندات إثبات الهوية وتحميل توقيعه على التطبيق وبعد فتح الحساب، يمكن لمستخدمي «حياك» التقدم بطلبات للحصول على بطاقات ائتمان واستلام الرد مباشرة.

وفور الموافقة على الطلب، يمكن استخدام بطاقة الائتمان هذه لدفع قيمة المشتريات عبر الإنترنت .

وكونها بادرة حسن ترحيب، يصبح العميل الذي فتح حسابه من خلال تطبيق «حياك» من بنك أبوظبي التجاري، مؤهلاً للحصول على ما يصل إلى 250,000 نقطة مكافآت من نقاط تاتش بوينتس، من برنامج مكافآت بلا حدود «تاتش بوينتس».

استثمار الوقت

وقالت صديقة عباس، كبير مسؤولي العمليات المصرفية بمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «نحن نحرص في بنك أبوظبي التجاري على استثمار الوقت والجهد والمال في أحدث التقنيات في مجال الخدمات المصرفية ويمثل تطبيق «حياك من بنك أبوظبي التجاري» أحدث مبادرات البنك لتوفير تجربة مصرفية فريدة لعملائه، حيث تتضافر التقنيات الحديثة التي نستخدمها في البنك مع قاعدة متنوعة من منتجات مالية مبتكرة وخدمات مصرفية متطورة لتمكننا من تقديم خدمات مصرفية رقمية توفر أقصى درجات الأمن والحماية لمعلومات وبيانات العملاء».