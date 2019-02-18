52.4 مليون درهم أرباح «أركان» 2018 بنمو 74 %

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت أركان لمواد البناء أمس، ‏نتائجها المالية السنوية، وحققت 52.4 مليون درهم صافي أرباح بنمو 74% عن 2018 والتي بلغت 30.2 مليون درهم رغم تحديات السوق المستمرة وزيادة الضغط على أسعار البيع جراء الزيادة في إجمالي الأرباح، علاوة على انخفاض تكلفة التمويل نتيجة لسداد القروض المستحقة وإدارة مرنة للسيولة، بالإضافة إلى الدخل الناتج من بيع أصول مصنع الإسمنت القديم، والذي تم إغلاقه نهاية 2016.وتم بنجاح إرساء المزايدة على الشركة التي عرضت أعلى سعر بمبلغ 50 مليون درهم (متضمنة ضريبة القيمة المضافة) حيث تم تسجيل 21.9 مليون درهم كإيرادات أخرى في 2018.

وبلغت إيرادات المجموعة 909.2 ملايين درهم مقارنة بـ 908.6 ملايين 2017 كما انخفضت التكاليف المباشرة نتيجة انضباط تكاليف التشغيل.