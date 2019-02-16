خفض إنتاج «أوبك» يقفز بالنفط لأعلى مستوى في 2019

المصدر: سنغافورة ـ رويترز

ارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أعلى مستوى في 2019 متجاوزة 66 دولاراً للبرميل، أمس، بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وإغلاق جزئي لأكبر حقل نفطي بحري في السعودية.

وارتفع برنت إلى 66.10 دولاراً، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 66 دولاراً هذا العام، قبل أن يتراجع من جديد إلى 64.77 دولاراً خلال التعاملات بارتفاع بنحو 0.3% عن التسوية السابقة. وخام القياس العالمي بالقرب من أعلى مستوى في 3 أشهر ويتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي 4.5% هذا الأسبوع.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.56 دولاراً بارتفاع 15 سنتاً يعادل 0.3% عن التسوية السابقة. وقال تجار إن الأسعار تلقت دعماً من إغلاق جزئي لحقل السفانية السعودي، أكبر حقل نفطي بحري في المملكة، والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى أكثر من مليون برميل يومياً.