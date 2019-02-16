«آر أند آي» ترفع تصنيف أبوظبي الائتماني إلى «AA»

المصدر: دبي - سيد صالح

رفعت ريتينغ أند إنفستمنت إنفورميشن «آر أند آي» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها لأبوظبي إلى الدرجة «AA»، وهي من درجات الفئة العليا، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة وفقاً لتقرير أصدرته المؤسسة أمس.

وأوضحت أن التصنيف يعكس توقّعها بأن تحقق أبوظبي تقدماً في تقليل اعتمادها على قطاع الطاقة وتنويع اقتصادها، إضافة إلى توقع زيادة الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تتمتع به الإمارة.

وأوضح التقرير أن اقتصاد أبوظبي يتعافى، ويُعزَى ذلك بصفة جزئية إلى الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي في ضبط أوضاعها المالية، والتي تحقق نجاحاً مطرداً في تحسين مستوى التوازن المالي.

وذكر تقرير «آر أند آي» أن الاحتياطيات الكبيرة التي تخصصها حكومة أبوظبي تمنح الإمارة مرونة هائلة في مواجهة الصدمات الخارجية وتتيح لها هامشاً عريضاً للمناورة.

وأشار إلى برنامج المحفزات الذي أعلنت عنه حكومة أبوظبي العام الماضي بقيمة 50 مليار درهم على مدى 3 سنوات بُغيَة استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين مستوى التنافسية الاقتصادية للإمارة، موضحاً أن المحفّزات تعزز النمو الاقتصادي في أبوظبي على مدى السنوات المقبلة.