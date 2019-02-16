تحركات محدودة في أسعار الذهب

المصدر: لندن ــ رويترز

تحرك الذهب في نطاق ضيق بلغ 4 دولارات أمس مع ترقب المستثمرين لإشارات على تحقيق تقدم في المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بينما تلقى المعدن بعض الدعم من مخاوف بشأن تباطؤ عالمي في أعقاب بيانات اقتصادية سيئة من الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب 0.1 % إلى 1313.66 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات بينما زاد في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% مسجلاً 1316.90 دولاراً. وأذكت بيانات ضعيفة لقطاع التجزئة بالولايات المتحدة المخاوف من تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم بينما تباطأ تضخم أسعار سلع المصانع الصينية للشهر السابع على التوالي في يناير مسجلاً أضعف وتيرة منذ سبتمبر 2016. وهبط البلاديوم 0.1% إلى 1413.50 دولاراً بينما انخفضت الفضة 0.1% إلى 15.61 دولاراً ونزل البلاتين 0.2% إلى 784.25 دولاراً.