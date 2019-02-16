97 شركة مدرجة تربح 73 مليار درهم بنمو 4.5 %

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

نمت الأرباح الصافية لنحو 97 شركة مدرجة أعلنت عن نتائجها حتى نهاية الأسبوع الماضي 4.5% مقارنة بعام 2018، بالتزامن مع نهاية المهلة المحققة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لإفصاح الشركات عن بياناتها المالية.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي» زادت أرباح الشركات إلى نحو 72.9 مليار درهم عن العام الماضي بزيادة 3.11 مليارات مقارنة بأرباح 69.79 ملياراً عن 2017.

ولم تعلن 20 شركة عن نتائجها مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، ومن بينها «دي إكس بي» و«دريك آند سكل» والإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) و«دبي للمرطبات» و«الخليج للملاحة» و«بنك الشارقة» و«رأس الخيمة العقارية».

وكان «بنك أبوظبي الأول» الأكثر ربحية بعدما حقق أرباحاً تخطت عتبة 12 مليار درهم في 2018، ثم «الإمارات دبي الوطني» بأرباح تجاوزت 10 مليارات درهم يليه «اتصالات» بأرباح 8.6 مليارات درهم ثم «إعمار العقارية» بأرباح 6.1 مليارات درهم.

وحلّ في المركز الخامس «دبي الإسلامي» بأرباح عند 5 مليارات درهم ثم «أبوظبي التجاري» بأرباح 4.8 مليارات و«إعمار للتطوير» 3.9 مليارات و«أبوظبي الإسلامي» 2.5 مليار و«إعمار مولز» 2.23 مليار و«أدنوك للتوزيع» 2.12 مليار و«بنك المشرق» 2.06 مليار و«الدار» 1.85 مليار درهم.

وانتهى «ماراثون» إعلان الشركات عن نتائجها السنوية أمس، حيث تحدد هيئة الأوراق المالية مدة السماح للشركات المساهمة العامة للإفصاح عن بياناتها المالية السنوية خلال 45 يوماً من الفترة المالية التي انتهت في 31 ديسمبر 2018.